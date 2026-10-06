„Bekannter“ bat um Geld für Arztbesuch – doch dann folgte böses Erwachen

Er wollte nur einem Freund helfen: Durch eine vermeintliche Nachricht von einem Bekannten wurde ein Kärntner um mehrere hundert Euro gebracht.

Ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal erhielt am 4. Oktober 2026 über einen Messenger-Dienst eine Nachricht von einem Bekannten, dass dieser dringend mehrere Hundert Euro für einen Arztbesuch benötigen würde. Er überwies ihm das Geld, teilt die Polizeiinspektion Millstatt am See mit.

Konto gehackt

Als er erkannte, dass die Überweisung nicht an seinen Bekannten erfolgte, erstattete er Anzeige. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei steht eine unbekannte Täterschaft im Verdacht, sich Zugriff auf den Messenger Dienst des Bekannten verschafft zu haben und die Nachricht an zahlreiche Kontakte geschickt zu haben. Es dürften auch mehrere Überweisungen erfolgt sein. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.