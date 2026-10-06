Pöbel-Vorfall rund um Fußballdressen sorgte für Aufsehen

Ein Vorfall am St. Veiter Wiesenmarkt sorgte für Wirbel: Ein lokaler Unternehmer zog ein geplantes Sponsoring für den Nachwuchs des SC St. Veit zurück, nachdem er von einem SPÖ-Gemeinderat unsanft angegangen worden war.

Ein Posting auf Facebook sorgte vor Kurzem für Unruhe in St. Veit an der Glan. Ein heimischer Gewerbetreibender gab bekannt, dass er seine Zusage, die U9/U10-Jugendmannschaft des örtlichen Fußballvereins als Sponsor zu unterstützen, storniert habe. Der Grund für diesen Schritt lag in einem Vorfall auf dem traditionellen Wiesenmarkt. Dort sei er von einem Politiker verbal angepöbelt worden.

„Direkt angepflaumt“

In einem Beitrag in den sozialen Medien verdeutlichte der Unternehmer die Beweggründe für seine Entscheidung: Seine Absage richte sich keineswegs gegen die Nachwuchssportler. Er sei von einem SPÖ-Gemeinderat auf das Sponsoring angesprochen worden, allerdings „von oben herab“, er sei „direkt angepflaumt“ worden, weshalb die Dressen noch nicht gekauft wurden. Zudem seien mehr Dressen gefordert worden. Er spricht von fehlender Wertschätzung und Respekt.

Partei distanziert sich von Verhalten

Innerhalb der Partei sorgt der Ausfall für Unmut. Man habe keine Freude mit der Situation, erklärte der stellvertretende Stadtparteichef Clemens Mitteregger gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Die Angelegenheit sei intern deutlich aufgearbeitet worden und die Fraktion rücke klar von derartigen Umgangsformen ab. Gleichzeitig betonte Mitteregger gegenüber dem Medium: „Hier ist Berufliches und Privates zu trennen. Er war nicht in offizieller Funktion, sondern privat dort.“ Der Politiker wollte zunächst keine Stellungnahme abgeben, wie es weiter heißt.

Finanzierung der Trikots gesichert

Der Vorfall nimmt nun jedoch eine Wende: Laut Mitteregger hat sich der Mandatar beim betroffenen Unternehmer entschuldigt und Reue gezeigt. Um den Schaden für die Nachwuchskicker abzuwenden, übernimmt der Politiker einen beträchtlichen Teil der Trikotkosten nun aus eigener Tasche. Das Geld kommt aus privaten Mitteln, weshalb die Sportbekleidung der Kinder künftig ohne Sponsorenaufdruck auskommen wird. Die Ausrüstung der Jugendmannschaft ist damit gewährleistet.