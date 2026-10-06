Große Trauer: Frau „Würstl Poldi“ hat ihre Augen für immer geschlossen

Klagenfurt trauert um ein echtes Urgestein: Elfriede Merva, den Klagenfurtern als Ehefrau der Kärntner Kult-Figur „Würstl Poldi“ bekannt, ist am 3. Oktober 2026 im Alter von 71 Jahren von uns gegangen.

Sie war eine bekannte Persönlichkeit des Klagenfurter Stadtlebens: Elfriede Merva ist am Samstag, dem 3. Oktober 2026, im Alter von 71 Jahren verstorben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Johann Merva, dem legendären „Würstel Poldi“, prägte sie jahrzehntelang das Treiben am Heiligengeistplatz.

Kult-Imbiss am Heiligengeistplatz

Der Stand von „Würstel Poldi“ war für Generationen von Nachtschwärmern, Pendlern und Einheimischen weit mehr als nur eine Anlaufstelle für einen schnellen Imbiss – er war eine feste Institution im Herzen der Lindwurmstadt. Nachdem ihr Ehemann Johann im Sommer 2015 verstarb, blieb die Erinnerung an das wohl bekannteste Würstelstand-Duo der Stadt in Klagenfurt unvergessen.

Große Anteilnahme

Elfriede Merva wurde am 15. Oktober 1954 geboren und schloss kurz vor ihrem 72. Geburtstag für immer die Augen. Auf der Online-Gedenkseite zünden bereits zahlreiche Menschen digitale Kerzen an, um ihr das letzte Geleit zu geben und den Hinterbliebenen ihr tiefes Mitgefühl auszusprechen. Die öffentliche Aufbahrung und Möglichkeit der Abschiednahme besteht am Montag, dem 12. Oktober von zehn bis zwölf Uhr im Zeremonium Waagplatz der Bestattung Kärnten in Klagenfurt. Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.