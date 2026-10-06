Kuriose Szenen: Mann flieht durch Tunnel und kehrt freiwillig zurück

Ein 43-jähriger Mann aus Kroatien wurde am gestrigen Montag, dem 5. Oktober 2026, gegen 15.15 Uhr auf der A11 bei Rosenbach (Karawankentunnel) bei der Ausreise nach Slowenien kontrolliert. Dabei konnte er lediglich seinen deutschen Führerschein aushändigen, teilt die Polizei mit. Plötzlich stieg er aufs Gas und fuhr Richtung Slowenien davon. Die Autobahnpolizei nahm unverzüglich die Nachfahrt auf, konnte aufgrund des Verkehrs und des Einspurigen Tunnels nicht aufschließen.

Er fuhr wieder zurück nach Österreich

Auf slowenische Seite konnte der Kroate jedoch von der slowenischen Polizei wahrgenommen und bei Laibach anhalten werden. Da gegen den Mann in Slowenien nichts vorlag und der Führerschein des Kroaten sich noch bei der Kontrollstelle in Rosenbach befand, fuhr der 43-jährige zurück zum Grenzübergang nach Österreich.

Fahndungen für Deutschland, Österreich und Kroatien

Inzwischen konnte man in Österreich herausfinden, dass gegen den Kroaten Fahndungsausschreibungen für Deutschland, Österreich und Kroatien bestehen. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau im Auto konnte ein für Geldschmuggler szenetypisch verpacktes und unter dem Stoffbezug der Kofferraumabdeckung verstecktes Geldpäckchen mit mehreren tausend Euro Bargeld aufgefunden werden, so die Beamten weiter.

Verdacht der Geldwäsche

Da der Kroate bezüglich der Herkunft des Geldes immer wieder verschiedene und nicht schlüssige Angaben getätigt hatte, wurde dieser zwecks Verdachts der Geldwäsche vorläufig festgenommen, teilt die Polizei mit. Das Bargeld wurde gegen Bestätigung vorläufig sichergestellt. Am 6. Oktober 2026 wurde der Beschuldigte im Polizeianhaltezentrum mittels Dolmetscher einvernommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuße angezeigt. Seitens des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl wurde ein Aufenthaltsverbot für Österreich erlassen.