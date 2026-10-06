Gold für Villach: „Di Supaliga“ rockt im Kilt die Fußball-Tour im Kosovo

Das Kärntner Seniorenteam „Di Supaliga“ holt nach einer fulminanten Aufholjagd ein 6:6 gegen Top-Athleten im Kosovo. Für ihren Auftritt im Kilt und 25 Jahre Völkerverständigung gab es die Ehrengoldmedaille vom Olympischen Komitee.

Das Fußball-Seniorenteam „Di Supaliga“ aus Villach sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Im Rahmen ihrer seit 25 Jahren bestehenden Fußballmeisterschaft und der angeschlossenen europaweiten „Friendship-Tour“ erhielt die Mannschaft eine besondere Auszeichnung: Nach einem Freundschaftsspiel gegen das Olympische Komitee des Kosovo wurde dem Verein von Präsident Ismet Krasniqi die Ehrengoldmedaille verliehen.

Hochverdientes 6:6 gegen Kosovo

Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte und einem 5:1-Rückstand drehten die Kärntner in der zweiten Halbzeit auf. Am Ende erreichten sie ein hochverdientes 6:6 gegen das kosovarische Team, das durch exzellente Altolympioniken verschiedenster Sportarten verstärkt wurde.

Offizieller Empfang

Bereits am Vortag gab es beim offiziellen Empfang in der Residenz des österreichischen Botschafters Georg Schnetzer wertvolle Tipps. Diese haben sicherlich dazu beigetragen, dass die Mannschaft – genau wie das österreichische Nationalteam – mit einem Punkt im Gepäck die Heimreise antreten konnte.

©zVg. | Das Kärntner Seniorenteam „Di Supaliga“ holt nach einer fulminanten Aufholjagd ein 6:6 gegen Top-Athleten im Kosovo.

Auftritt in Kilts sorgte für Aufsehen

Selbstverständlich war das Kärntner Team auch geschlossen in der Fanmeile sowie im Stadion beim Spiel der Nationalmannschaft dabei. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Kilts und des einheitlichen Brandings wurde die Mannschaft in Pristina, in den lokalen Medien und von Regierungsmitglied Genc Nimoni äußerst herzlich empfangen.