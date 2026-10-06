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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Sonnenaufgang in Bad Bleiberg.
Das Wetter wird am Mittwoch in Kärnten sehr mild bei bis zu 22 Grad.
Kärnten
06/10/2026
Wetterprognose

Sonne und Föhn: So mild wird das Wetter am Mittwoch in Kärnten

Für den Mittwoch kündigt sich mit einer föhnigen Südwestströmung noch einmal überwiegend sonniges und am Nachmittag mildes Wetter an.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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„Regionale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, tagsüber ziehen nur wenige Wolken aus Südwest über den Himmel. Erst gegen Abend kann die Bewölkung entlang der Karnischen Alpen durch Stau etwas dichter werden“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. In der Früh ist es mit Werten zwischen einem und sieben Grad frisch, am Nachmittag werden mit teils lebhaftem, föhnigem Südwestwind 18 bis 22 Grad erwartet

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