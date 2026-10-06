Sonne und Föhn: So mild wird das Wetter am Mittwoch in Kärnten

Für den Mittwoch kündigt sich mit einer föhnigen Südwestströmung noch einmal überwiegend sonniges und am Nachmittag mildes Wetter an.

„Regionale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, tagsüber ziehen nur wenige Wolken aus Südwest über den Himmel. Erst gegen Abend kann die Bewölkung entlang der Karnischen Alpen durch Stau etwas dichter werden“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. In der Früh ist es mit Werten zwischen einem und sieben Grad frisch, am Nachmittag werden mit teils lebhaftem, föhnigem Südwestwind 18 bis 22 Grad erwartet