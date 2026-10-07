80.000 Kärntner armutsgefährdet: SozialMarkt reagiert auf Teuerung

Der SozialMarkt (SoMa) Kärnten passt die Einkommensgrenzen für die SoMa Einkaufskarte mit Oktober 2026 an. Somit können mehr Menschen dort einkaufen.

Damit reagiert der gemeinnützige Verein auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten und möchte auch künftig Menschen in Kärnten unterstützen, deren verfügbares Einkommen kaum ausreicht, um die laufenden Kosten des täglichen Lebens zu decken.

Kosten für den täglichen Bedarf steigen

Seit der letzten Anpassung der Einkommensgrenzen im November 2024, sind die Kosten für Wohnen, Energie, Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs weiter gestiegen. Gleichzeitig erleben viele Menschen, dass das Einkommen trotz Erwerbstätigkeit oder Pension immer weniger Spielraum für die alltäglichen Ausgaben lässt. Der SozialMarkt Kärnten möchte deshalb mit seinen Einkommensgrenzen jene Menschen erreichen, die aufgrund ihres geringen verfügbaren Haushaltseinkommens Schwierigkeiten haben, ihren täglichen Lebensbedarf ausreichend zu decken. Auch Haushalte, die knapp über staatlichen Unterstützungsschwellen liegen, können durch hohe Wohn-, Energie- oder andere unvermeidbare Lebenshaltungskosten finanziell stark belastet sein.

Ab 1. Oktober 2026 gelten folgende monatliche Netto-Einkommensgrenzen: Einpersonenhaushalt: bis EUR 1.693,00

bis EUR 1.693,00 Zweipersonenhaushalt: bis EUR 2.403,00

bis EUR 2.403,00 für jede weitere Person im Haushalt: plus EUR 366,00 Familienbeihilfe, Pflegegeld und Alimente werden bei der Einkommensberechnung nicht als Einkommen angerechnet.

Kärntenweit haben rund 3.000 Haushalte eine SoMa Karte

Wie groß der Unterstützungsbedarf mittlerweile ist, zeigt auch die Entwicklung der SoMa Kundenkarten: Gegenüber dem Jahr 2025 ist die Zahl der ausgegebenen Kundenkarten um 26 Prozent gestiegen. Aktuell haben kärntenweit bereits rund 3.050 Haushalte eine SoMa Kundenkarte. Damit ermöglicht SozialMarkt Kärnten derzeit rund 9.200 Menschen den Zugang zu leistbaren Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs. Auch die aktuellen Zahlen zeigen, wie relevant das Thema ist: Laut Statistik Austria waren 2025 österreichweit rund 1,69 Millionen Menschen bzw. 18,6 Prozent der Bevölkerung armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Die Kärntner Armutsstudie kam bereits zu dem Ergebnis, dass rund 80.000 Kärntnerinnen und Kärntner – etwa jede sechste Person – von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren.

Musstest du schon mal im Sozialmarkt einkaufen? Ja, leider Nein, noch nie Ja, ich gehe regelmäßig dort einkaufen Nie im Leben würde ich mir die Blöße geben Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Kosten weiterhin gestiegen“

Obfrau Cornelia Hübner erklärt: „Seit unserer letzten Anpassung Ende 2024 sind die Kosten für das tägliche Leben weiter gestiegen. Viele Menschen müssen heute jeden Euro zweimal umdrehen. Mit der Anpassung unserer Einkommensgrenzen wollen wir sicherstellen, dass die SoMa Läden auch künftig für jene Menschen erreichbar bleiben, die unsere Unterstützung brauchen. Niemand sollte ständig vor der Frage stehen, ob sich Lebensmittel, Miete oder Energiekosten noch ausgehen.“ Geschäftsführerin Theres Leber ergänzt: „SozialMarkt Kärnten steht für Solidarität und Menschlichkeit. Unser Ziel ist es, Menschen mit geringem Einkommen im Alltag unmittelbar zu entlasten. Gerade bei den täglichen Lebensmitteln kann eine finanzielle Entlastung eine spürbare Erleichterung bringen. Mit der Anpassung reagieren wir auf die wirtschaftliche Realität und wollen verhindern, dass Menschen durch steigende Lebenshaltungskosten weiter unter Druck geraten.“

SoMa verbindet soziale Unterstützung und Lebensmittelrettung

SoMa Kärnten, auch Mitglied des Armutsnetzwerks Kärnten, versorgt kärntenweit in sechs SoMa Läden mittlerweile rund 9.200 Menschen mit günstigen Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs. Gleichzeitig werden große Mengen noch genießbarer Lebensmittel vor der Vernichtung bewahrt. SoMa verbindet damit zwei wichtige Anliegen: einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und Unterstützung von Menschen in prekären Lebenssituationen. Gerettete Waren werden zu stark vergünstigten Preisen an Menschen mit überprüft geringem Einkommen weitergegeben.

So kannst du helfen

Mit der Anpassung der Einkommensgrenzen können künftig weitere armutsgefährdete Menschen in Kärnten die Unterstützung der SoMa Läden in Anspruch nehmen. Damit steigt auch der Bedarf an geretteten Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Transportmöglichkeiten und finanziellen Mitteln für den laufenden Betrieb. SozialMarkt Kärnten richtet deshalb einen Appell an Unternehmen und die Bevölkerung: Ob Lebensmittel, Hygieneartikel oder eine Geldspende – jede Unterstützung hilft, Menschen in schwierigen finanziellen Situationen unmittelbar zu entlasten und gleichzeitig wertvolle Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren. Spenden an SozialMarkt Kärnten sind in Österreich steuerlich absetzbar. Jede Spende wirkt doppelt: Sie hilft Menschen in Kärnten und trägt dazu bei, Lebensmittel zu retten und Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Weitere Informationen zu den SoMa Standorten, Einkaufsmöglichkeiten und Spenden findest du hier.