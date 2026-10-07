„Psychospiel“ statt Escape Room: „Trust Game“ eröffnet mitten in Villach

In der Villacher Innenstadt zieht ein neues "Spiel" ein. Anders als bei einem Escape-Room spielst du hier gegen deine Freunde, anstatt mit ihnen.

„Trust Game“ kommt nach Villach. Genauer gesagt in die Innenstadt. Und nein, hier handelt es sich nicht um einen Escape Room – eher das Gegenteil. Denn du spielst gegen deine Freunde.

„Trust Game“

In der Villacher Innenstadt entsteht derzeit ein neuartiges Freizeiterlebnis: In der Weißbriachgasse 12 eröffnet voraussichtlich Mitte November das sogenannte „Trust Game“. Was auf den ersten Blick an einen klassischen Escape Room erinnert, verfolgt ein völlig anderes Konzept: Statt gemeinsam Rätsel zu lösen und einen Ausweg zu suchen, treten die Spieler hier gegeneinander an. Hinter dem Projekt steht Andreas Warmuth. Der gebürtige Mölltaler ist im Hauptberuf Gemeindefinanzverwalter und zudem Musiker der Partyband „Landrocker“. Mit dem „Trust Game“ bringt er ein Format nach Villach, das vorallem auf psychologische Dynamiken setzt.

©Trust Game | So sehen die Räumlichkeiten der Trust Games aus. ©Trust Game ©Trust Game

Mitspieler werden zu Gegenspielern

Das Prinzip unterscheidet sich grundlegend von gewohnten Rätselräumen. Es gibt weder Zahlenschlösser noch klassische Knobelaufgaben. Stattdessen schlüpfen die drei bis sechs Teilnehmenden in unterschiedliche Rollen. Jeder Spieler erhält individuelle Informationen und geheime Ziele, die den übrigen Mitwirkenden verborgen bleiben. „Das Trust Game arbeitet bewusst ohne Rätsel oder Zahlenschlösser, sondern psychologisch direkt mit dem Vertrauen/Misstrauen der Spieler untereinander. Man kann es sich vielleicht wie einen Kriminalfilm im Fernsehen vorstellen, nur dass man selbst ein Beteiligter in diesem Krimi ist. Das Interessante dabei: Die Spieler sind in ihrem Verhalten/Entscheidungen etc. komplett frei, sodass jedes Spiel sich etwas anders verhalten kann“, so erklärt Warmuth sein „Trust Game“.

Start für Mitte November geplant

Ein konkretes Eröffnungsdatum gibt es noch nicht. Warmuth plant die Eröffnung frühestens Mitte November. „Da es sich sehr um den Austausch und das Misstrauen der teilnehmenden Personen dreht, empfehle ich das Trust Game ab 14 Jahren“, sagt er.