Umweltschaden verhindert: Floriani stoppen kilometerlange Ölspur

Die Feuerwehr Wieting wurde am heutigen Mittwoch zu einer langen Ölspur im Bereich Oberwietingberg alarmiert.

Eine 1,4 Kilometer lange Ölspur wurde heute von den Floriani gebunden.

Eine 1,4 Kilometer lange Ölspur wurde heute von den Floriani gebunden.

​Am heutigen Tag wurden die Floriani der FF Wieting zu einer Ölspur im Bereich Oberwietingberg alarmiert. Auf einer Länge von rund 1,4 km war die Fahrbahn durch eine herrenlose Spur verschmutzt.

Gefahr verhindert

Die Floriani sicherten und sperrten den betroffenen Straßenabschnitt. Danach trugen sie Ölbindemittel zur Gefahrenabwehr auf. Die Betriebsstoffe wurden gebunden und fachgerecht von der Fahrbahn aufgenommen. „​Dank des raschen Eingreifens konnte eine Gefahr für den Straßenverkehr sowie eine Umweltbeeinträchtigung zügig verhindert werden“, heißt es seitens der Feuerwehrler.