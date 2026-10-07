Kärnten ist Österreichs Camping-Kaiser: 1,5 Millionen Nächtigungen

Dort wohnen, wo andere Urlaub machen: Das ist unser Kärnten. Ganz deutlich zeigt sich das auch in einer Camping-Statistik.

Das Reise- und Buchungsportal, hat die Übernachtungszahlen der Sommermonate Juli und August auf österreichischen Campingplätzen ausgewertet. Das Ergebnis: Camping in Österreich verzeichnete im Sommer 2026 einen deutlichen Zuwachs. Insgesamt wurden 4.668.232 Übernachtungen registriert. Damit lag die Zahl der Nächtigungen um acht Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders hohe Zuwächse gab es in den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich und Tirol.

Kärnten führt haushoch

Die meisten Übernachtungen wurden in Kärnten verzeichnet. Auf die Campingplätze des südlichsten Bundeslandes entfielen im Sommer 2026 insgesamt 1.574.895 Nächtigungen. An zweiter Stelle folgt Tirol mit 1.249.151 Übernachtungen. Dahinter liegen Salzburg mit 579.838, Steiermark mit 340.841 und Oberösterreich mit 326.916 Nächtigungen. Die höchsten Zuwächse bei den Camping-Übernachtungen verzeichnete Oberösterreich mit einem Plus von 39,14 %. Dahinter folgen Salzburg (+17,01 %), Niederösterreich (+15,30 %) und Tirol (+12,43 %). Moderate Zugewinne gab es in Vorarlberg (+4,09 %), der Steiermark (+1,80 %) und Kärnten (+0,72 %). Rückläufig waren die Nächtigungszahlen hingegen im Burgenland (-1,49 %) und in Wien (-15,62 %). Besonders stark ist die Bedeutung internationaler Gäste: 3.579.115 Übernachtungen entfielen auf Camper aus dem Ausland, während 1.089.117 Nächtigungen auf Gäste aus Österreich entfielen. Damit kamen rund drei Viertel der Campinggäste im Sommer aus dem Ausland.

Nächtigungszahlen des Sommers 2026: Österreich gesamt: 4.668.232 Nächtigungen, + 8,09 %

Inländische Camper: 1.089.117 Nächtigungen, + 7,33 %

Gäste aus dem Ausland: 3.579.115 Nächtigungen, + 8,33 % Burgenland: 198.982 Nächtigungen, – 1,49 %

Kärnten: 1.574.895 Nächtigungen, + 0,72 %

Niederösterreich: 155.636 Nächtigungen, + 15,30 %

Oberösterreich: 326.916 Nächtigungen, + 39,14 %

Salzburg: 579.838 Nächtigungen, + 17,01 %

Steiermark: 340.841 Nächtigungen, + 1,80 %

Tirol: 1.249.151 Nächtigungen, + 12,43 %

Vorarlberg: 200.501 Nächtigungen, + 4,09 %

Wien: 41.472 Nächtigungen, – 15,62 % (Juli und August, Quelle: Statistik Austria) Nächtigungen auf Campingplätzen: 2025: 8.798.295 Nächtigungen, + 3,46 %

2024: 8.472.620 Nächtigungen, +1,90 %

2023: 8.329.554 Nächtigungen, +6,06 %

2022: 7.853.302 Nächtigungen, +23,1 %

2021: 6.379.591 Nächtigungen, +6,3 %

2020: 6.001.577 Nächtigungen, -15,96 %

2019: 7.141.286 Nächtigungen, +2,76 %

2018: 6.949.638 Nächtigungen, +8,44 %

2017: 6.408.324 Nächtigungen, +8,04 %

2016: 5.931.418 Nächtigungen, +8,77 %

2015: 5.453.024 Nächtigungen, +6,77 %



