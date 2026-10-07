Regen, einzelne Gewitter und Schnee im Hochgebirge möglich

Am morgigen Donnerstag wird es etwas ungemütlicher in Kärnten. Es werden Regenschauer erwartet und es wird kühler. Im Hochgebirge kann es zudem schneien.

Der Mittwochnachmittag verläuft in ganz Kärnten überwiegend sonnig und angenehm warm. Erst gegen Abend werden die Wolken im Lesachtal etwas dichter werden. Die Höchstwerte liegen mit lebhaftem, föhnigem Südwestwind zwischen 18 und 22 Grad. Am Donnerstag wird es dann kühler und regnerisch.

Schneefallgrenze fällt höher aus

Anfang der Woche schaute es nach Wetterprognosen für Donnerstag auf Freitag noch nach Schnee bei 1.200–1.400 Metern aus. Aus heutiger Sicht liegt die Schneefallgrenze aber deutlich höher als zuvor gedacht, nämlich bei 2.000 Metern. Im Hochgebirge kann es zu Schnee kommen, aber auch nur zu kleinen Mengen.

Bist du bereit für Herbstwetter? Ja, ich freue mich schon auf die kühleren Tage. Nein, von mir aus könnte das ganze Jahr über Sommer sein. Ich nehme das Wetter, wie es kommt. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Regen und kühler

Kärntenweit wird es morgen aber regnen. „Ganz im Süden können einzelne Gewitter auftreten, es wird generell aber auch am Donnerstag keinen Dauerregen geben. In Unterkärnten kommt vielleicht auch zeitweise die Sonne hervor“, erklärt Paul Rainer, Meteorologe der GeoSphere im Gespräch mit 5 Minuten. Im Süden kann es etwas kräftiger regnen, da werden um die 30-40 Liter pro Quadratmeter erwartet. Es wird auch kühler, im Schnitt hat es um die 13 bis 14 Grad, im Lavanttal kann das Thermometer aber auch wieder auf 19 Grad klettern.

Das Wochenende in Kärnten

Am Freitag kann es noch lokal regnen und Nebelfelder aufziehen. Am Samstag bleibt es kärntenweit trocken. Am Sonntag zieht dann wieder eine Bewölkung auf. Es bleibt kühler, bei circa 15 bis 17 Grad.