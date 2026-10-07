Schuldenfalle stoppen: Neues Service hilft Kärntnern bei Finanzsorgen

Das Konzept funktioniert simpel: Einkommen sowie Sozialleistungen gehen zunächst auf ein Einnahmenkonto. Auf Basis eines individuellen Kontoplans werden von dort vorrangig fix angefallene Verpflichtungen – darunter Miete, Betriebskosten, Energie und gegebenenfalls Alimente – überwiesen. Das restliche Geld geht auf ein Auszahlungskonto, über das die Betroffenen frei verfügen können. Sollten Zahlungen ausbleiben oder nicht möglich sein, schlagen Frühwarnsysteme Alarm, sodass betreuende Stellen sofort eingreifen können. „Es geht nicht darum, Menschen die Verantwortung für ihr Geld abzunehmen. Im Gegenteil: Wir verbinden die Sicherheit, dass die wichtigsten Zahlungen zuerst geleistet werden, mit größtmöglicher finanzieller Selbstbestimmung. So können wir Mietrückständen und drohendem Wohnungsverlust entgegenwirken, bevor aufwendigere Hilfen notwendig werden“, betonte Sozialreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ).

© Schuldnerberatung/Jannach Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig mit Andreas Pregl und Walter Schmied von der Kärntner Schuldnerberatung bei der Pressekonferenz.

Neues Instrument gegen Schulden

Die operative Abwicklung übernimmt die Schuldnerberatung Kärnten. Das Angebot versteht sich nicht als Ersatz für soziale Begleitung, sondern als zusätzliches Instrument. Es basiert auf dem Zusammenspiel von Kontoinhabern, sozialen Einrichtungen und dem Team der Schuldnerberatung. „Das Betreute Konto setzt genau dort an, wo wir in der Beratung immer wieder sehen, dass kleine finanzielle Schwierigkeiten große Folgen haben können. Wenn wir früh erkennen, dass eine Miete nicht bezahlt werden kann oder ein Einkommen ausbleibt, können wir gemeinsam mit den Betroffenen und den betreuenden Stellen reagieren, bevor Zahlungsrückstände entstehen“, erklärte Andreas Pregl, Geschäftsführer der Bevorrechteten Schuldnerberatung Kärnten.

Hilfe bei Geldsorgen

Häufig würden Hemmschwellen verhindern, dass Hilfe rechtzeitig gesucht wird. Schaunig ermutigte Betroffene daher, Angebote wahrzunehmen: „Hilfestellungen sind keine Almosen, sondern Rechtsansprüche.“ Zudem könne die Maßnahme in manchen Fällen verhindern, dass eine Erwachsenenvertretung nötig wird.

© Schuldnerberatung/Jannach Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig mit dem Team der Kärntner Schuldnerberatung.

Ruf nach Präventionsstelle wird laut

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer begrüßt die Einführung der neuen Aktion „betreutes Konto“ erachtet es aber als dringend notwendig, grundsätzlich eine Delogierungspräventionsstelle in Kärnten zu schaffen: „Diesbezüglich habe ich bereits eine Landtagsinitiative gestartet. Mit dem Antrag fordere ich den Aufbau dieser flächendeckend tätigen Einrichtung in Kärnten. Diese soll landesweit für Menschen, die von Delogierung bedroht sind, als niederschwelliges Angebot Teil der Wohnungssicherung sein.“ Auch Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, betont, dass das „betreute Konto“ nicht darüber hinwegtäuschen dürfe, dass es mehr flächendeckende Unterstützung braucht. „Ein betreutes Konto ist ein wichtiges Werkzeug. Zusätzlich braucht es ein System, das Menschen früh auffängt, und zwar lange bevor aus einem finanziellen Engpass eine Wohnungsnot wird.“ Daher erneuern auch die Grünen ihre Forderung nach einer kärntenweit flächendeckenden, vom Land finanzierten Delogierungsprävention.