Kärntner Feuerwehrhaus sucht neuen Besitzer

In der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See steht eine außergewöhnliche Immobilie zum Verkauf: Das ehemalige Feuerwehrhaus in Rattendorf sucht einen neuen Eigentümer.

Da das Gebäude zu klein sowie nicht mehr zeitgemäß war, ist die örtliche Feuerwehr bereits in einen Neubau am östlichen Ortsrand übersiedelt. Nun wird das frühere Rüsthaus abgegeben. Das zum Teil bebaute Grundstück umfasst rund 270 Quadratmeter und ist als „Bauland Dorfgebiet“ gewidmet. Ein gerichtlich beeideter Sachverständiger hat den Markt­wert auf 115.200 Euro geschätzt. Die finale Vergabe entscheidet der Gemeinderat der Stadt­ge­meinde Hermagor-Pres­segger See. Angebote können noch bis zum 30. November 2026 eingereicht werden.