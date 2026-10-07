Nächtliche Sperren am Plöckenpass: Was Pendler jetzt wissen müssen

Wer nachts über den Plöckenpass muss, braucht Geduld: Die Bezirkshauptmannschaft Hermagor informierte nämlich über anstehende Sperren entlang dieser Strecke. Der Grund für die bevorstehenden Behinderungen liegt jenseits der Grenze: Laut italienischen Stellen kommt es in dieser Zeit zu Bauarbeiten im Felssturzgebiet. Aufgrund dessen wird der Verkehr auf dem Pass ab Donnerstagabend jeweils zwischen 21.00 und 6.00 Uhr vollständig gestoppt. Pünktlich ab Samstag, 10. Oktober, um 6.00 Uhr soll die Straße wieder uneingeschränkt nutzbar sein.