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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Straße zum Plöckenpass.
Der Plöckenpass bleibt drei Nächte lang gesperrt.
Plöckenpass
07/10/2026
8. bis 10. Oktober

Nächtliche Sperren am Plöckenpass: Was Pendler jetzt wissen müssen

Wichtige Info für Pendler: Am Plöckenpass gelten von 8. bis 10. Oktober 2026 Nachtsperren wegen Bauarbeiten im Felssturzbereich. Die Verkehrsunterbrechung beginnt jeweils um 21 Uhr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Wer nachts über den Plöckenpass muss, braucht Geduld: Die Bezirkshauptmannschaft Hermagor informierte nämlich über anstehende Sperren entlang dieser Strecke. Der Grund für die bevorstehenden Behinderungen liegt jenseits der Grenze: Laut italienischen Stellen kommt es in dieser Zeit zu Bauarbeiten im Felssturzgebiet. Aufgrund dessen wird der Verkehr auf dem Pass ab Donnerstagabend jeweils zwischen 21.00 und 6.00 Uhr vollständig gestoppt. Pünktlich ab Samstag, 10. Oktober, um 6.00 Uhr soll die Straße wieder uneingeschränkt nutzbar sein.

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