Wolfsberg lädt zum Kolomonimarkt: Zehntausende Besucher erwartet

Von 16. bis 19. Oktober 2026 lädt die Stadtgemeinde Wolfsberg zum traditionellen Kolomonimarkt nach St. Stefan. Zehntausende Besucher werden erwartet. Heuer gibt es dabei einige Neuerungen.

Der Wolfsberger Kolomonimarkt zählt zu den größten Veranstaltungen im Lavanttal und zieht jährlich zehntausende Gäste aus Kärnten, der Steiermark und weiteren Regionen an. Von 16. bis 19. Oktober 2026 verwandelt sich St. Stefan wieder in ein riesiges Festgelände, das dieses Jahr verstärkt auf liebgewonnene Traditionen setzt.

Parkgebühren entfallen

Eine wesentliche Erleichterung betrifft das Parken: Die Gebühren entfallen auf den Plätzen rechts der B70 (Richtung St. Andrä) sowie an der Alten Straße. Dies wird durch eine Kooperation zwischen den Wolfsberger Stadtwerken und dem Lagerhaus Lavanttal ermöglicht. Ergänzend steht der gebührenpflichtige „Premiumparkplatz“ der Firma Hatz südlich der Eventhalle zur Verfügung. „Viele Besucherinnen und Besucher haben sich gewünscht, dass der Kolomonimarkt wieder ein Stück ursprünglicher wird“, erklärt Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ). „Mit dem Gratis-Parken und der Rückkehr traditioneller Publikumsmagnete setzen wir genau dort an.“ Marktreferent Michael Schüssler (FPÖ) betont ebenfalls: „Dass am Kolomonimarkt wieder kostenlos geparkt werden kann, war mir persönlich ein großes Anliegen.“

Weitere Neuerungen

Das Programm bietet vielfältige Höhepunkte: Neben der Landmaschinenausstellung feiert das Festzelt „Neuer Elan“ mit Wirt Michael Polzer Comeback. Insgesamt laden acht Zelte sowie die Eventhalle mit Michi Baumgartners Hüpfburgen zum Verweilen ein. Über 20 Fahrgeschäfte und rund 100 Händler runden das Areal ab.