Forstweg gab plötzlich nach: LKW stürzte in Kärnten über Hang ab

Ein Holztransport endete am Mittwoch in Kärnten mit einem Unfall. Ein LKW samt Anhänger stürzte einen Hang hinunter und überschlug sich. Bäume verhinderten ein weiteres Abrutschen.

Am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, kam es gegen 17.30 Uhr auf einer Forststraße in Kärnten zu einem Unfall. Ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war mit einem LKW im Zuge von Holztransporten talwärts in Richtung Schüttbach unterwegs. Plötzlich gab der Untergrund nach. „Aus noch unklarer Ursache gab der Forstweg im Bereich des Anhängers nach und sowohl der Anhänger als auch der LKW rutschten einen Hang hinunter, überschlugen sich und wurden von den Bäumen aufgehalten“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Lenker verletzt

Trotz des Absturzes gelang es dem 50-Jährigen, das Fahrzeug selbstständig zu verlassen. Er blieb bei dem Unfall jedoch nicht unverletzt. „Der Lenker konnte selbst das Fahrzeug verlassen und wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das KH Spittal/Drau gebracht“, heißt es seitens der Polizei.

Bergung läuft

Nach dem Unfall rückten auch die Feuerwehren Baldramsdorf und St. Peter/Spittal an. Ihre Aufgabe war es, den abgestürzten LKW gegen ein weiteres Abrutschen zu sichern. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilt, sind die Bergungsarbeiten noch im Gange. Warum der Forstweg nachgegeben hat, ist noch unklar.