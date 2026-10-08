Parfüm-Diebstähle in Kärnten: Zwei Männern droht Aufenthaltsverbot

In gleich fünf Geschäften sollen zwei Männer hochwertige Parfüms gestohlen haben. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei in Wolfsberg die Verdächtigen ausforschen. Nun droht ihnen ein mehrjähriges Aufenthaltsverbot.

Zwischen dem 2. und 6. Oktober 2026 sollen zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 28 und 36 Jahren in insgesamt fünf Geschäften zugeschlagen haben. Dabei hatten sie es offenbar auf hochwertige Parfüms abgesehen. Der Wert der gestohlenen Waren liegt laut Landespolizeidirektion Kärnten bei über 1.000 Euro. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es Beamten der Polizeiinspektion Wolfsberg und des Landeskriminalamtes, die beiden Tatverdächtigen auszuforschen.

Diebesgut gefunden

Die Polizei konnte die beiden Männer schließlich in ihrem Wagen anhalten. Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug die gestohlenen Parfüms. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Damit war für die beiden Verdächtigen die Fahrt zu Ende.

Aufenthaltsverbot droht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die beiden Männer auf freiem Fuß angezeigt. Damit war die Angelegenheit für die Verdächtigen allerdings noch nicht beendet. Auf Anordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurden sie festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Laut Polizei sollen über die beiden Männer die Schubhaft verhängt und ein mehrjähriges Aufenthaltsverbot erlassen werden.