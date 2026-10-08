Nach Heli-Diebstahl: Morgenstern will „wieder für euch in der Luft“ sein

Der Hubschrauber-Diebstahl in Mauterndorf (Salzburg) hat für Thomas Morgenstern und sein Team weiterhin Folgen. Der ehemalige Skispringer erklärt nun, wie es mit seinem Flugbetrieb weitergeht.

Nach dem Diebstahl seines Hubschraubers in Mauterndorf steht Thomas Morgenstern mit seinem Team vor großen Herausforderungen. Wann wieder Flüge möglich sind, ist derzeit unklar.

Nach dem Diebstahl seines Hubschraubers in Mauterndorf steht Thomas Morgenstern mit seinem Team vor großen Herausforderungen. Wann wieder Flüge möglich sind, ist derzeit unklar.

Über eine Woche ist vergangen, seit der Hubschrauber von Thomas Morgenstern aus einem Hangar am Flugplatz Mauterndorf im Lungau gestohlen wurde. Nun meldet sich der ehemalige Skispringer auf Facebook zu Wort und spricht über die Folgen für sein Helikopterunternehmen. „Der dreiste Diebstahl unseres Helikopters hat uns völlig unerwartet getroffen und stellt uns aktuell vor große Herausforderungen.“ Besonders die Frage, wann wieder Flüge angeboten werden können, beschäftigt den gebürtigen Kärntner und sein Team.

Noch keine Flugtermine

Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, steht derzeit nicht fest. „Natürlich bin auch ich sehr daran interessiert, so schnell wie möglich wieder für euch in der Luft zu sein“, schreibt Morgenstern weiter. Aktuell würden die notwendigen Abklärungen und Planungen laufen. In den kommenden Wochen hofft das Team, genauere Informationen darüber geben zu können, wann und in welcher Form wieder geflogen werden kann. Anfragen seien weiterhin willkommen, verbindliche Flugtermine könne man derzeit allerdings nicht zusagen.

Dank für Unterstützung

In seinem Beitrag richtet sich Morgenstern auch persönlich an all jene, die ihm und seinem Team nach dem Diebstahl Mut zugesprochen haben. „Ich möchte mich persönlich für euer Verständnis, eure Geduld und vor allem für die vielen aufmunternden Nachrichten bedanken, die mich und unser Team in dieser außergewöhnlichen Situation erreichen.“ Sobald es Neuigkeiten zum Flugbetrieb gibt, will das Team darüber informieren.

Diebstahl im Lungau

Hintergrund ist ein Einbruch in der Nacht auf Montag, den 28. September 2026. Unbekannte Täter starteten laut Polizei gegen 1.50 Uhr einen Hubschrauber vom Flugplatz Mauterndorf. Ein Mitglied des dortigen Flugvereins bemerkte den Start und versuchte anschließend vergeblich, den Piloten zu erreichen. Bei einer Nachschau entdeckte es Beschädigungen und Einbruchsspuren an der Eingangstür des Hangars. Der letzte damals gemeldete Kontakt mit dem Hubschrauber erfolgte gegen 4.20 Uhr im kroatischen Luftraum.

Morgenstern überrascht

Bereits wenige Tage nach dem Diebstahl hatte Morgenstern gegenüber den „Salzburger Nachrichten“ erklärt, dass er sich einen solchen Vorfall nie hätte vorstellen können. Auch die zahlreichen Reaktionen überraschten ihn. Er habe „mehr als nach meinem Olympiasieg“ Anrufe bekommen. Wie die Täter den Hubschrauber starten konnten, erklärte sich Morgenstern mit einem möglicherweise verwendeten Schlüssel. „Das ist vergleichbar mit einem Bagger – da passt ein Schlüssel auch oft vom selben Modell“, sagte er damals. Nun steht für ihn vor allem die Frage im Mittelpunkt, wann er mit seinem Team wieder abheben kann.