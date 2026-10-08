Wetter schlägt um: Kräftige Regenschauer und Gewitter am Donnerstag

Die Geosphere Austria rechnet am Donnerstag mit einem Wetterumschwung in ganz Kärnten. Teils kräftiger Regen und ein Temperatursturz lösen das sonnige und milde Wetter der Vortage ab.

Das Wetter in Kärnten schlägt um. „Am Donnerstag gibt es im Vorfeld einer Störung sehr wechselhaftes Wetter“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Bereits am Vormittag ziehen graue Wolken und teils kräftige Regenschauer durch das Land, stellenweise kann es auch gewittern.

Temperatursturz in Kärnten

Etwas Glück auf Sonnenstrahlen gibt es zumindest in der Osthälfte Kärntens: Dort bringt der Föhn zwischen den Schauern zumindest kurze Auflockerungen. Außerdem kühlt es ab. Die Maximalwerte liegen Großteils nur mehr zwischen 13 und 16 Grad. Eine Ausnahme bildet das Lavanttal, wo das Thermometer noch auf bis zu 19 Grad klettert.