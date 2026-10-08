Keine weiteren Ermittlungen nach tödlicher Bluttat in Friesach

Nach einer tödlichen Gewalttat in Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten) sind die Ermittlungen abgeschlossen. Der Tatverdächtige ist bekannterweise verstorben, das Verfahren wird somit eingestellt.

Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Friesach sowie dem darauffolgenden tödlichen Unfall auf der S37 sind beendet. Das geht aus einem Medienbericht hervor. Bekanntlich ist ein 27-jähriger Mann in der Nacht auf den 30. Juni 2026 in die Wohnung seiner 30-jährigen Ex-Freundin eingedrungen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich neben der Frau auch deren minderjährige Kinder sowie ihr neuer, 29-jähriger Partner in dort auf.

Axt-Angriff

Durch die Geräusche aufgeschreckt, geriet die Frau umgehend ins Visier des Angreifers: Er attackierte sie mit einer Axt. Die 30-Jährige konnte über einen Nebeneingang ins Freie flüchten und sofort die Polizei verständigen. Währenddessen ging der 27-Jährige auf den 29-Jährigen los und verletzte ihn tödlich.

27-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß auf der S37

Anschließend nahm der Mann die Autoschlüssel seiner Ex-Freundin an sich, setzte sich ins Fahrzeug und steuerte auf die Schnellstraße S37. Dort verursachte er eine Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen, der Unfall endete für den 27-Jährigen tödlich. Der beteiligte Kraftwagenfahrer überlebte den Zusammenstoß, erlitt jedoch einen schweren Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Mehr dazu unter: Nach tödlichem Unfall auf der S37: 27-Jähriger soll zuvor Mann getötet haben.

Rat und Hilfe bei Suizidgedanken: Falls auch du von Suizidgedanken betroffen bist, findest du hier Hilfe: Telefonseelsorge: 142

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 08:40 Uhr aktualisiert