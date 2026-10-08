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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler im Gespräch.
Bundessprecherin Leonore Gewessler kommt nach Kärnten - und könnte bald vor deiner Haustür stehen.
Kärnten
08/10/2026
Grüne auf Herbsttour

Wenn plötzlich österreichische Parteichefin an der Haustür klingelt

Was zunächst wie ein Scherz klingt, könnte bald zur Realität werden. Denn gemeinsam mit Landessprecherin Olga Voglauer und GRÜNEN-Aktivisten nimmt auch Bundessprecherin Leonore Gewessler an Hausbesuchen in Kärnten teil.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Eine fünfwochige Herbstkampagne führt die GRÜNEN derzeit durch ganz Österreich. Im Rahmen dieser Tour geht die Partei von Tür zu Tür, um den direkten Austausch mit den Menschen zu suchen und deren Anliegen zu erfahren. Am Programm stehen auch Hausbesuche in Villach und Klagenfurt.

Bundessprecherin mit dabei

GRÜNE-Bundessprecherin Leonore Gewessler ist während der Kampagne persönlich in jedem Bundesland unterwegs – etwa am 12. Oktober 2026 in die Kärntner Landeshauptstadt. Neben Veranstaltungen stehen vor allem Hausbesuche auf dem Plan. Gemeinsam mit der Landessprecherin Olga Voglauer und zahlreichen Aktivistinnen und Aktivisten will sie mit den Leuten vor Ort ins Gespräch zu kommen. Anmeldungen sind noch möglich.

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