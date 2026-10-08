„9 Plätze – 9 Schätze“: Griffner Schlossberg zieht ins Finale ein

Am Nationalfeiertag sucht der ORF bei „9 Plätze – 9 Schätze“ wieder den schönsten Ort Österreichs. Für Kärnten geht dieses Jahr der Griffner Schlossberg ins Rennen um den begehrten Titel.

Bereits zum 13. Mal wird im Rahmen der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ der schönste verborgene Ort des Landes gekürt. Armin Assinger und Barbara Karlich führen gemeinsam mit den Prominenten sowie Moderatoren der neun Landesstudios durch die Sendung. In Kärnten übernimmt etwa die Theater- und Fernsehschauspielerin Jutta Fastian, bekannt aus „SOKO Donau“ und „SOKO Leipzig“, die Rolle der promineten Länderpatin.

©ORF/Roman Zach-Kiesling Am Foto: Armin Assinger und Barbara Karlich (v.l.)

Drei Nominierte

Im Vorfeld stellte jedes ORF-Landesstudio jeweils drei Kandidaten zur Wahl. Für Kärnten standen neben dem Griffner Schlossberg auch der „Weg der Liebe“ am Millstätter See sowie das artenreiche Bleistätter Moor am Ossiacher See zur Auswahl – 5 Minuten berichtete. Nach der Präsentation der Nominierten stimmte das Publikum zwischen 2. und 6. Oktober per Anruf oder SMS ab. Am 8. Oktober wurden die neun Landessieger schließlich auf einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentiert.

Griffner Schlossberg geht für Kärnten ins Rennen

Kärnten schickt mit dem Griffner Schlossberg im Bezirk Völkermarkt ein historisches Highlight ins Finale. Die einst mittelalterliche Wehrburg galt aufgrund ihrer Lage als uneinnehmbare Festung. Mittlerweile beherbergt die Anlage inklusive der dortigen Tropfsteinhöhle ein besonderes Ambiente für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstags- oder Firmenfeiern. Die Finalshow ist am 26. Oktober live auf ORF 2 sowie ORF ON zu sehen.