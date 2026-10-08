Ermittlungserfolg: Kärntner Polizei überführt mutmaßlichen Autodieb

Ein Niederösterreicher geriet Sonntag ins Visier einer Polizeistreife im Bezirk Wolfsberg. Letztendlich konnte er mit einem Fahrzeugdiebstahl in Verbindung gebracht werden. Dieses tauchte an der kroatischen Grenze wieder auf.

Aufgrund einer telefonischen Anzeige überprüfte eine Polizeistreife Sonntag, dem 4. Oktober 2026, einen 31-jährigen Niederösterreicher im Bezirk Wolfsberg. Vorerst ergaben sich daraus keine weiteren Konsequenzen. Doch nur wenige Stunden später wurde von einem Baufirmengelände in der Region ein Fahrzeug gestohlen. Die Polizisten leiteten sofort umfangreiche Ermittlungen ein und analysierten das Videomaterial vom Tatort. Die Auswertung lieferte den entscheidenden Durchbruch: „Von den Beamten konnte ein Zusammenhang zwischen dem Fahrzeugdiebstahl und dem zuvor kontrollierten 31-Jährigen hergestellt werden“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Fahrzeug tauchte in Kroatien wieder auf

Daraufhin wurde das gestohlene Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Der Treffer folgte zwei Tage später: Am 6. Oktober, um 2.45 Uhr früh, bemerkten Beamte an der kroatischen Grenze den gesuchten Wagen beim Versuch der Einreise. Die Polizisten hielten das Auto an und stellten es sicher. Nach Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls der Staatsanwaltschaft wird der 31-Jährige angezeigt.