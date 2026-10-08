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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag im Bereich der Ferndorfer Straße.
Olsach
08/10/2026
Verkehrsunfall

Auto kollidiert mit LKW: Einsatzkräfte in Olsach gefordert

Verkehrsunfall im Bezirk Spittal an der Drau: Am Donnerstagmorgen kollidierte eine Autofahrerin beim Einbiegen in die Ferndorfer Straße (L37) mit einem entgegenkommenden LKW.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Eine 30-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau wollte am Donnerstagmorgen von der B100 Drautaler Straße nach links in die L37 Ferndorfer Straße einbiegen. Eigenen Angabe zufolge übersah sie dabei einen entgegenkommenden 54-jährigen LKW-Fahrer aus Villach. Es kam zur Kollision.

Einsatz nach Verkehrsunfall in Olsach

Infolgedessen rückten der Rettungsdienst, mehrere Polizeistreifen sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Olsach-Molzbichl zum Einsatz aus. Beide Fahrzeuglenker wurden verletzt und ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.

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