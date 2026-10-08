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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein rotes Auto, dass von der Fahrbahn abgekommen ist. Es steht inmitten einer Wiese.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der Windischen Höhe im Bezirk Hermagor.
Windische Höhe
08/10/2026
Verkehrsunfall

Auto überschlägt: Einsatz auf der Windischen Höhe

Auf der Windischen Höhe im Bezirk Hermagor hat sich am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Aus noch unbekannter Ursache ist am Donnerstagvormittag ein Auto auf der Windischen Höhe von der Fahrbahn abgekommen. Infolgedessen hat sich der Wagen überschlagen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Matschiedl und St. Stefan im Gailtal sowie die Polizei und der Rettungsdienst wurden zum Einsatz alarmiert. Zu den möglichen Insassen sowie zum Ausmaß etwaiger Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei; verstreute Autoteile wurden entfernt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein rotes Auto, dass von der Fahrbahn abgekommen ist. Es steht inmitten einer Wiese. Davor steht ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.
©FF Matschiedl
Im Einsatz standen Feuerwehr, Polizei und Rettung.
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