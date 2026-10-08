Auto überschlägt: Einsatz auf der Windischen Höhe

Aus noch unbekannter Ursache ist am Donnerstagvormittag ein Auto auf der Windischen Höhe von der Fahrbahn abgekommen. Infolgedessen hat sich der Wagen überschlagen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Matschiedl und St. Stefan im Gailtal sowie die Polizei und der Rettungsdienst wurden zum Einsatz alarmiert. Zu den möglichen Insassen sowie zum Ausmaß etwaiger Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei; verstreute Autoteile wurden entfernt.

©FF Matschiedl Im Einsatz standen Feuerwehr, Polizei und Rettung.