Kärntner Cafe verrechnet automatisch Trinkgeld bei Kartenzahlung

Wer im Lokal mit Karte zahlt, muss tiefer in die Tasche greifen: Ein Aushang in einem Kärntner Café sorgt derzeit für Aufsehen.

Ein Café in Kärntner verrechnet bei Kartenzahlung automatisch fünf Prozent Trinkgeld. Was sagst du dazu?

Ein Café in Kärntner verrechnet bei Kartenzahlung automatisch fünf Prozent Trinkgeld. Was sagst du dazu?

„Bei jeglicher Art von Kartenzahlung (auch Thekenverkauf) wird eine Trinkgeldpauschale von 5 % verrechnet!“ – dieser Hinweis hängt an der Eingangstür eines Cafés im Bezirk Spittal an der Drau. Der Hinweis ist mehrsprachig angebracht und macht klar: Wer nicht bar bezahlt, zahlt automatisch mehr. Doch was steckt dahinter?

„Leben ja vom Trinkgeld“

Auf eine Anfrage von 5 Minuten hin erklärt der Betreiber im Gespräch, dass die Pauschale nur verrechnet wird, wenn auch serviert wird. Also im Service-Bereich und nicht beim Einkauf. „Unsere Servicekräfte leben ja vom Trinkgeld“, teilt er mit und schildert die aktuelle Situation weiter: Bei Kartenzahlung werde meistens auf Trinkgeld vergessen, zudem besitze man aktuell keinen Terminal, wo ausgewählt werden kann, wieviel und ob man überhaupt Trinkgeld geben möchte.

Der aktuelle Trend

Doch auch merkt der Betreiber an, dass die Trinkgeldpauschale eventuell sogar bald wegfallen würde, denn wie er mitteilt, geben viele Gäste, vor allem jüngere, auch schon bei Kartenzahlung von selbst Trinkgeld. „Wie ich mir die aktuelle Tendenz anschaue, dann ist es schon so, dass die Leute bei Kartenzahlung selbst aufrunden.“

©Leser Dieser Aushang informiert die Gäste über eine Trinkgeldpauschale.

Was meinst du dazu? Wie stehst du zu einer automatischen Trinkgeldpauschale bei Kartenzahlung in der Gastronomie? Schreibe uns deine Meinung in die Kommentare unter dem Beitrag oder lass uns eine E-Mail an redaktion@5min.at zukommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 14:55 Uhr aktualisiert