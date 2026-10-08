ÖBB-Ersatzbusse überlastet: Schüler an Haltestellen stehen gelassen

Erhebliche Schwierigkeiten gab es zum Wochenstart beim ÖBB-Schienenersatzverkehr zwischen Greifenburg und Lienz. Die Busse waren nämlich teils so stark überlastet, dass mehrere Schüler nicht mitgenommen werden konnten.

Aufgrund von Bauarbeiten war die Zugstrecke zwischen Greifenburg und Lienz zwischen dem 4. und 8. Oktober 2026 gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde vonseiten der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zwar zur Verfügung gestellt, doch dieser war zum Wochenbeginn mehr als ausgelastet, wie Fahrgäste gegenüber 5 Minuten berichten. Im Oberen Drautal ging es sogar so weit, dass mehrere Schüler einfach an der Haltestelle stehen gelassen wurden. „Der Bus fuhr einfach an ihnen vorbei“, berichtet Katja C., Mutter eines betroffenen Kindes. „Auch im nächsten Bus, eine Stunde später, mussten Schüler wieder aussteigen aufgrund von Überfüllung.“

ÖBB bedauern Vorfall

Von den ÖBB heißt es dazu: „Wir nehmen die Anliegen der betroffenen Eltern und Schülerinnen und Schüler sehr ernst. […] Der Schienenersatzverkehr wurde auf Grundlage der uns bekannten Fahrgastzahlen und der bisherigen Erfahrungswerte auf dieser Strecke geplant. Dabei sind wir, wie auch in vergleichbaren Fällen von den regulären Unterrichtszeiten ausgegangen, die uns von den zuständigen Stellen als maßgeblich genannt wurden.“ Jedoch habe sich zum Wochenstart herausgestellt, dass diese offenbar geändert worden waren. Dass infolgedessen Schüler zurückgelassenen werden mussten, wird seitens des Bahnunternehmens sehr bedauert.

Zusätzliche Busse eingesetzt

ÖBB-Sprecher Herbert Hofer stellt außerdem fest, dass auf die Rückmeldungen unmittelbar reagiert wurde. „Bereits ab dem zweiten Tag des Schienenersatzverkehrs wurden zusätzliche Busse eingesetzt, um die Kapazität zu erhöhen und die Situation zu entspannen. Damit konnte die Beförderung der Schülerinnen und Schüler sichergestellt werden.“ Eine derart kurzfristige Aufstockung sei organisatorisch anspruchsvoll, aber in diesem Fall machbar gewesen. Für künftige Schienenersatzverkehre auf dieser Strecke will die ÖBB die Kommunikation mit den Schulen und der Bildungsdirektion intensivieren, um Änderungen bei den Unterrichtszeiten frühzeitig zu erfahren. „Unser Ziel ist es, dass sich eine solche Situation nicht wiederholt“, betont Hofer abschließend.