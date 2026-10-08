Video zeigt: Hubschraubereinsatz nach Unfall in Villach-Land

Heute kam es gegen 15 Uhr auf der Kreuzen im Bezirk Villach-Land zu einem Verkehrsunfall. Eine 5 Minuten-Leserin wandte sich an die Redaktion und teilte mit, dass Rettung, Hubschrauber, Feuerwehr und Polizei vor Ort waren.

Gegen 15 Uhr kam es zu heute zu einem Unfall auf der Kreuzen.

Gegen 15 Uhr kam es zu heute zu einem Unfall auf der Kreuzen.

Laut der Leserin war auf der Kreuzen heute einiges los, denn gegen 15 Uhr ereignete sich ein Unfall. Auch ließ sie der Redaktion ein Video zukommen, auf dem zu sehen ist, dass auch ein Hubschrauber im Einsatz stand.

Verkehrsunfall

5 Minuten hat beim Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land nachgefragt und dieses bestätigte auch den Verkehrsunfall. Zudem wurde eine Feuerwehr alarmiert. Auch Sicherungsarbeiten wurden durchgeführt. Näheres ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.