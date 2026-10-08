Leistbares Wohnen: Millionenprojekte in St. Veit schreiten voran

Die Wohnraumoffensive in St. Veit an der Glan schreitet zügig voran: 64 erschwingliche und barrierearme Wohnungen werden bis 2028 in der Grillparzer- und der Prinzhoferstraße gebaut.

In der Herzogstadt wird kräftig gebaut: Wie berichtet, befinden sich 64 Wohnungen derzeit in der Umsetzung. Bei einem gemeinsamen Lokalaugenschein überzeugten sich Stadtpolitik und Bauträger vom Fortschritt in der Prinzhofer- und der Grillparzerstraße.

Millionenprojekte in St. Veit

Auf dem Areal der ehemaligen Stadtgärtnerei in der Prinzhoferstraße entstehen 24 nachhaltige, geförderte Mietwohnungen inklusive Photovoltaikanlage. Es ist das erste eigenständige Vorhaben der Baugenossenschaft „meine Heimat“ in St. Veit. Ein Stück weiter, in der Kanaltalersiedlung (Grillparzerstraße), lässt die Stadtgemeinde drei Wohnhäuser mit 40 Gemeindewohnungen errichten. Alle vier vom Land Kärnten geförderten Objekte sollen 2028 fertiggestellt sein.

©Stadt St. Veit Baustellenbesichtigung in der Grillparzerstraße.

Großoffensive für leistbaren Wohnraum

Beim Rundgang zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden. Bürgermeister Martin Kulmer und Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli (beide SPÖ) erklären: „Wohnen muss für die Menschen in unserer Stadt leistbar bleiben. Die aktuellen Baufortschritte in der Prinzhofer- und Grillparzerstraße zeigen, dass wir bei unserer Wohnbau-Offensive gut im Zeitplan liegen. Mit diesen Projekten schaffen wir dringend benötigten, modernen und ökologischen Wohnraum für Jung und Alt.“