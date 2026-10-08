„Viel Blaulicht“ in Klagenfurt: Das ist der Grund

Eine 5-Minuten-Leserin wandte sich heute an die Redaktion und teilte mit, dass sie viel Blaulicht rund um einen Supermarkt in Klagenfurt gesehen hat. Wir haben nachgefragt.

Heute kam es am Nachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in Klagenfurt.

Heute kam es am Nachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in Klagenfurt.

Die Leserin sprach von einem möglichen Feuer in einem Lebensmittelhandel und „viel Blaulicht“. Glücklicherweise gab es Entwarnung, denn auf Nachfrage bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt seien Speisen in der Restaurantküche angebrannt.

Einsatz bereits beendet

Es sei nichts passiert, heißt es weiter. Mittlerweile (Stand 17 Uhr) war die Berufsfeuerwehr schon wieder am Einrücken und der Einsatz ist bereits beendet, wird abschließend gegenüber 5 Minuten mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 17:16 Uhr aktualisiert