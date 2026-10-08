„Absolute Frechheit“: Debatte um automatisch verrechnetes Trinkgeld schlägt Wellen

Dass bei Kartenzahlungen in einem Kärntner Café das Trinkgeld automatisch auf die Rechnung aufgeschlagen wird, sorgt für Diskussionen. Das sagt die 5-Minuten-Community.

Eine Debatte über ein automatisch verrechnetes Trinkgeld bei Kartenzahlung in einem Café in Kärnten sorgt für Diskussionen.

Eine Debatte über ein automatisch verrechnetes Trinkgeld bei Kartenzahlung in einem Café in Kärnten sorgt für Diskussionen.

Nach unserem Bericht meldeten sich zahlreiche 5 Minuten-Leser zu Wort. Die Reaktionen reichen von Entrüstung bis hin zu klaren Verhaltenstipps beim Bezahlen.

Debatte bringt Gemüter zum kochen

Es ist ein Thema, das die Gemüter in Kärnten kochen lässt: Wer in einem Lokal mit Karte zahlt, rechnet nicht damit, dass ohne vorherige Rücksprache bereits ein Trinkgeld auf den Betrag aufgebucht wurde. Nach dem 5 Minuten-Beitrag über diese automatische Praxis bei einem Café trudeln viele Nachrichten ein.

„Trinkgeld ist freiwillige Leistung“

Vor allem der Automatismus stößt der Community sauer auf. „Der Gastwirt kalkuliert seine Preise selbst. Es ist eine absolute Frechheit, bei Kartenzahlung automatisch einen Prozentsatz hinzuzurechnen! Trinkgeld ist und bleibt eine rein freiwillige Leistung des Gastes“, ärgert sich ein Leser. Eine weitere Person meldete sich mit den Worten: „Trinkgeld gebe ich als freiwillige Anerkennung, wenn Service und Qualität gepasst haben. Trinkgeld als Ersatz für angepasstes Gehalt finde ich absurd, es gibt genug Berufsgruppen welche kein Trinkgeld erhalten z.B. Polizei, Baggerfahrer, Erzieher, Kindergärtnerin, Lehrer, …“

Bezahlverhalten angepasst

Trotz des Ärgers betonen die Leser, dass sie gutem Service keineswegs die Wertschätzung verweigern wollen – sie wollen bloß selbst darüber entscheiden. Einige haben auch grundsätzlich ihr Bezahlverhalten bereits angepasst. „Ich gebe auch bei Kartenzahlung gerne ein Trinkgeld – allerdings frage ich vorher immer nach, ob das Geld über die Rechnung auch tatsächlich beim Kellner ankommt. Wenn das nicht der Fall ist, gebe ich es lieber ganz klassisch in bar auf die Hand“, erklärt eine Leserin ihren Zugang.

Debatte sorgt für Diskussionen

Auch auf Facebook wird fleißig kommentiert – so schreibt ein Leser: „Finde ich voll in Ordnung, weil ich sowieso Trinkgeld gebe und das meistens 10 Prozent.“ Ein anderer schreibt: Ich entscheide selbst, wann ich Trinkgeld gebe.“ Und ein weiterer sagt: „Das soll doch freiwillig sein.“

Wie viel Trinkgeld gibst du? Ich runde auf den nächsten Euro auf Zwei Euro Mehr als zwei Euro Fünf Prozent des Preises Zehn Prozent des Preises Unterschiedlich Ich gebe kein Trinkgeld Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 18:37 Uhr aktualisiert