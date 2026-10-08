Klinikum Klagenfurt: Wirbel um Luxusreisen von Betriebsrat

Ferndestinationen wie Ostasien, Sri Lanka oder Ostafrika stehen auf dem Plan der Klagenfurter Arbeitnehmervertretung. Finanziell abgedeckt werden diese aus dem eigenen Belegschaftsfonds. Das sorgt nun für heftige Diskussionen.

Nun sorgt das Urlaubsangebot der Belegschaftsvertretung am Klinikum Klagenfurt für Aufsehen: Von Fernreisen nach Asien und Afrika bis hin zu Kurztrips in europäische Metropolen reicht die Auswahlliste, die der Betriebsrat seinen Beschäftigten anbietet.

Beiträge von tausenden Beschäftigten

Finanzielle Unterstützung für Erholungsreisen ist per Richtlinie der Arbeiterkammer als Sozialleistung grundsätzlich gestattet. Voraussetzung sei jedoch, dass sämtliche Mitarbeiter möglichst gleichermaßen von den Fondsmitteln profitieren können. Genau hier setzt die Kritik an: Rund 4.800 Angestellte am Standort Klagenfurt führen monatlich 0,4 Prozent ihres Bruttogehaltes an die Vertretung ab, das berichtet die „Kleine Zeitung“. Auf das gesamte Jahr hochgerechnet fließen allein an diesem Landeskrankenhaus geschätzte 700.000 Euro in die Kassa. Rechnet man die übrigen KABEG-Standorte hinzu, knackt das Beitragsaufkommen mühelos die Millionengrenze.

Reisen nur für einen Bruchteil

Pro Fernreise gesellen sich Schätzungen zufolge lediglich etwa 30 bis 40 Personen dazu – darunter neben Spitalsbediensteten mitunter auch deren Angehörige oder betriebsfremde Gäste, berichtet die „Kleine Zeitung“ weiter. Rechne man dies durch, kommen nicht einmal ein Prozent der Belegschaft in den Genuss der geförderten Trips, während der Großteil der Beitragszahler leer ausgeht.

Höhe der finanziellen Unterstützung

Wie hoch die finanzielle Unterstützung aus den Belegschaftsmitteln tatsächlich ausfällt, bleibt im Detail im Dunkeln, heißt es. Nach vorliegenden Erkenntnissen bewegen sich die Beihilfen pro Kopf und Abenteuer zwischen 100 und weit über 1.000 Euro. Die Eigenpreise der angebotenen Fernreisen: Für eine mehrstündige Fernreise nach Sri Lanka legen Mitarbeiter knapp über 2.000 Euro hin, eine Fernreise nach Japan schlägt mit fast 5.000 Euro zu Buche.

Keine Details zur Vergabe der Plätze

Der seit Ende letzten Jahres amtierende Betriebsratsvorsitzende Michael Kraxner (FSG) beschreibt das Angebot als ein äußerst gelungenes Programm, das im Sinne der Angestellten auf internen Beschlüssen und Vorgaben beruhe. Konkrete Fragen dazu, wer die begehrten Plätze für die Ausflüge zugeteilt bekommt und nach welchen Kriterien die einzelnen Zuschüsse bemessen werden, ließ die Belegschaftsführung jedoch unbeantwortet, heißt es im Medienbericht.

FSP: „Das kann doch wohl nicht wahr sein!“

Inzwischen gehen die Wogen hoch. Ulrike Herzig, Gemeinderätin von der Freien Sozialen

Bürgerpartei (FSP) und Mitglied des Klagenfurter Gesundheitsausschusses, fordert lückenlose Aufklärung im Klinikum-Reiseskandal: „Das kann doch wohl nicht wahr sein!“ Sie fährt fort: „Während 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Klagenfurt monatlich hart für ihr Geld arbeiten und treu ihre Umlagen in den Betriebsratsfonds einzahlen, finanziert die rote FSG-Mehrheit damit die Luxusreisen eines ganz erlesenen Kreises.“ Herzig betont: „Diese Selbstbedienungsmentalität auf dem Rücken der Mitarbeiter muss sofort ein Ende haben. Wir fordern volle Transparenz und eine lückenlose Offenlegung aller Geldflüsse aus dem Betriebsratsfonds“, so Herzig abschließend.

©FSP Ulrike Herzig, Gemeinderätin von der Freien Sozialen Bürgerpartei (FSP) und Mitglied des Klagenfurter Gesundheitsausschusses, fordert lückenlose Aufklärung im Klinikum-Reiseskandal.

GRÜNE: Viele offene Fragen

Auch Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, äußert sich dazu: „Das Geld kommt von den Beschäftigten. Sie zahlen jeden Monat ein. Und es geht sie auch etwas an, was mit dem Geld passiert!“ Vor allem bei der Auswahl der Mitreisenden und der Vergabe der Zuschüsse sieht Voglauer offene Fragen: „Wer bekommt einen Zuschuss und wie viel? Nach welchen Kriterien wird entschieden? Und wer entscheidet das überhaupt? Das sind doch keine komplizierten Fragen. Wenn der Betriebsrat hier nichts zu verbergen hat, dann soll er die Karten auf den Tisch legen. Ganz einfach.“ Dass immer wieder Fragen zur Verwendung der Gelder und zur Transparenz offenbleiben, könne laut ihr nicht einfach beiseitegeschoben werden.

©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner Für Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten gibt es in der Causa viele offene Fragen.

NEOS zeigen sich nicht erfreut

NEOS-Landessprecher Janos Juvan reagiert auf die Causa mit den Worten: „Bei Luxusreisen zeigt FSG-Betriebsratschef Kraxner jenen Gestaltungswillen, den ich mir bei Reformen für ein zukunftsfittes Gesundheitssystem wünschen würde. Wir sprechen hier von Geld, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Monat für Monat von ihrem Gehalt wegzahlen müssen. Es sollte zum Wohl aller und nicht für den Luxus einiger weniger eingesetzt werden.“

©Helge Bauer Für NEOS-Landessprecher Janos Juvan sollte das Geld zum Wohl aller und nicht für den Luxus einiger weiter eingesetzt werden.

Team Kärnten: „Der KABEG-Betriebsrat ist kein Reisebüro“

Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer kündigt in seiner Funktion als Klubobmann im Landtag eine Anfrage an die zuständige Gesundheitsreferentin LR Beate Prettner (SPÖ) an: „Der KABEG-Betriebsrat ist kein Reisebüro. Zudem kommt dieses Reiseangebot nur einer ganz kleinen Gruppe der Bediensteten zugute, für die aber Gelder der gesamten Belegschaft herangezogen werden. Besonders hinterfragenswert ist auch, dass neben Klinikum-Mitarbeitern auch deren Angehörige sowie nicht näher definierte Gäste teilnehmen können.“ Laut Köfer müsse auch beleuchtet werden, wie und von wem die konkreten Reiseentscheidungen – Teilnehmer und Reiseziele – getroffen werden.

©Team Kärnten Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer kündigt in der Causa in seiner Funktion als Klubobmann im Landtag eine Anfrage an die zuständige Gesundheitsreferentin LR Beate Prettner (SPÖ) an.