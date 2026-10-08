Siegfried Stupnig holt Gesamtsieg beim Kärntner Berglaufcup

Mit zwei Siegen, vier zweiten Plätzen und drei dritten Rängen in der Klasse M55 bewies der bergaffine Athlet aus Maria Rain enorme Ausdauer. Insgesamt absolvierte der Läufer des LAC Klagenfurt 110,6 Kilometer im steilen Gelände und überwand dabei beeindruckende 10.162 Höhenmeter.

Doppelsieg und größter Erfolg der Karriere

Stupnig sicherte sich nicht nur den ersten Platz in seiner Altersklasse M55, sondern entschied auch die Gesamtwertung der allgemeinen Klasse für sich. Für den Läufer stellt dieser Gesamtsieg den bisher größten Erfolg seiner sportlichen Laufbahn dar. Der Triumph des M55-Athleten schreibt gleichzeitig Vereinsgeschichte. Für das Team des LAC Klagenfurt ist der Erfolg von Siegfried Stupnig eine Premiere: Noch nie zuvor konnte ein Mitglied des Vereins den Gesamtsieg beim Kärntner Berglaufcup nach Hause holen, wird betont.