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Das Bild auf 5min.at zeigt Siegfried Stupnig.
Der bergaffiner Maria Rainer fuhr den größten Erfolg seiner Läuferkarriere ein.
Kärnten
08/10/2026
Sport
#goodnews

Siegfried Stupnig holt Gesamtsieg beim Kärntner Berglaufcup

Bei allen zwölf Bewerben des diesjährigen Kärntner Berglaufcups war Siegfried Stupnig am Start und lieferte eine konstant starke Leistung ab.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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Mit zwei Siegen, vier zweiten Plätzen und drei dritten Rängen in der Klasse M55 bewies der bergaffine Athlet aus Maria Rain enorme Ausdauer. Insgesamt absolvierte der Läufer des LAC Klagenfurt 110,6 Kilometer im steilen Gelände und überwand dabei beeindruckende 10.162 Höhenmeter.

Doppelsieg und größter Erfolg der Karriere

Stupnig sicherte sich nicht nur den ersten Platz in seiner Altersklasse M55, sondern entschied auch die Gesamtwertung der allgemeinen Klasse für sich. Für den Läufer stellt dieser Gesamtsieg den bisher größten Erfolg seiner sportlichen Laufbahn dar. Der Triumph des M55-Athleten schreibt gleichzeitig Vereinsgeschichte. Für das Team des LAC Klagenfurt ist der Erfolg von Siegfried Stupnig eine Premiere: Noch nie zuvor konnte ein Mitglied des Vereins den Gesamtsieg beim Kärntner Berglaufcup nach Hause holen, wird betont.

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