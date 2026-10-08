Schwerer Unfall: Neue Details zu Hubschraubereinsatz in Villach-Land

Heute Nachmittag kam es auf der Kreuzner Landesstraße (L33) im Bezirk Villach zu einem schweren Verkehrsunfall, 5 Minuten hat bereits berichtet. Gegen 14.50 Uhr war ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Wien auf der L33 von Paternion kommend bergab in Richtung St. Stefan im Gailtal unterwegs. Auf der regennassen und rutschigen Fahrbahn verlor der Biker in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte, teilt die Polizei mit.

Motorrad prallte frontal gegen Auto

Nach dem Sturz schlitterte der 54-Jährige samt seinem Motorrad über die Straße direkt in den Gegenverkehr. Dort fuhr zur selben Zeit ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach mit seinem Auto. Das Motorrad prallte frontal gegen die Stoßstange des Autos, woraufhin der Wiener auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Autolenker und seine Beifahrerin überstanden den Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt, heißt es weiter.

Rettungshubschrauber flog Verletzten ins Krankenhaus

Ersthelfer und der Rettungsdienst versorgten den verunfallten Motorradfahrer direkt an der Unfallstelle. Anschließend flog ihn der Rettungshubschrauber RK1 mit Verletzungen ins Landeskrankenhaus Villach. An beiden Fahrzeugen entstand durch den heftigen Aufprall schwerer Sachschaden. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Paternion stand auch die Freiwillige Feuerwehr Kreuzen mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften im Einsatz, wird abschließend mitgeteilt.