Drei Autos krachen bei Einkaufszentrum zusammen – Frau verletzt

Heute Nachmittag kam es auf der B100 in Spittal an der Drau zu einem verhängnisvollen Auffahrunfall. Eine Frau wurde verletzt.

Heute Nachmittag kam es auf der B100 in Spittal an der Drau zu einem verhängnisvollen Auffahrunfall. Gegen 13.30 Uhr war ein 49-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Pkw in Richtung Osten unterwegs. Aufgrund des dichten Verkehrsaufkommens musste er sein Fahrzeug auf Höhe eines Einkaufszentrums verkehrsbedingt stoppen. Eine hinter ihm fahrende 26-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau bemerkte die Situation rechtzeitig und hielt ihren Wagen ebenfalls an.

Mit voller Wucht aufgefahren

Ein nachfolgender 42-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan übersah die stehende Kolonne offenbar. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte mit voller Wucht auf das Auto der 26-Jährigen. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der jungen Frau in das Heck des vor ihr stehenden Deutschen geschoben, heißt es weiter.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht – hoher Sachschaden

Während der 49-jährige Deutsche und der 42-jährige Unfallverursacher unverletzt blieben, erlitt die 26-jährige Lenkerin Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort und brachte sie anschließend in das Krankenhaus Spittal an der Drau. An allen drei beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Neben der Polizei stand die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau mit zwei Einsatzfahrzeugen und zehn Kräften im Einsatz, wird abschließend mitgeteilt.