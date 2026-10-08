Wetterumschwung in Kärnten: Kaltfront bringt Abkühlung

Eine Kaltfront bringt spürbare Abkühlung nach Kärnten. Während Unterkärnten im trüben Nieselregen versinkt, zeigt sich in Oberkärnten am Freitag immer wieder die Sonne. Die Details zum Wetter.

Nach dem Durchzug der Kaltfront wird es spürbar kühler in Kärnten: Während Unterkärnten grau bleibt, zeigt sich im Westen zeitweise die Sonne.

Nach dem Durchzug der Kaltfront wird es spürbar kühler in Kärnten: Während Unterkärnten grau bleibt, zeigt sich im Westen zeitweise die Sonne.

Der Durchzug einer Kaltfront bringt spürbar kältere Luft nach Kärnten. „In Unterkärnten bleibt es den ganzen Tag über trüb und es kann zeitweise aus den Wolken nieseln. In Oberkärnten zeigt sich im Tagesverlauf hingegen zeitweise die Sonne und es bleibt trocken“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.

Chancen auf Sonne in Oberkärnten

Ein anderes Bild zeigt sich hingegen im Westen des Landes: In Oberkärnten lockert die Wolkendecke im Tagesverlauf immer wieder auf, so die Wetterexperten weiter. Die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein und es bleibt weitgehend trocken. Die Frühtemperaturen bewegen sich landesweit zwischen sieben und elf Grad, während die Höchstwerte tagsüber nur noch zwischen zwölf und 17 Grad liegen.