112 Millionen Euro: Kärnten investiert in Gemeinden

112 Millionen Euro fließen bis 2028 in Kärntens Gemeinden. Ob Straßenbau, Hitzeschutz oder neue Partnerschaften: Das Land investiert, doch das Verteilungsmodell wird künftig völlig neu aufgestellt.

Kärntens Gemeinden stehen täglich vor der Aufgabe, zentrale Leistungen für die Bevölkerung zu sichern und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren, heißt es vom Land in einer Aussendung. Bei der Bürgermeisterkonferenz im Casineum Velden präsentierte Gemeindereferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger die Schwerpunkte für die kommenden Jahre. Insgesamt fließen bis 2028 rund 112 Millionen Euro in das Bedarfszuweisungsmodell (BZ-Modell), wird mitgeteilt. Die Mittel sind vorrangig für Gemeindepartnerschaften, den Ausbau kommunaler Straßen sowie für eine neue Baukulturförderung vorgesehen.

Starke Regionen als Fundament für ganz Kärnten

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger betonte die Notwendigkeit dieser finanziellen Unterstützung in herausfordernden Zeiten. Investitionen in den Gemeinden sichern die Planungssicherheit und kommen direkt den Menschen sowie der regionalen Wirtschaft zugute. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber verwies auf die zentrale Rolle der Kommunen als Rückgrat des Landes. In den vergangenen Jahren sind aus seinen Ressorts und jenen von Landesrat Sebastian Schuschnig bereits 1,22 Milliarden Euro in Straßen, Brücken, regionale Projekte und Ortskerne geflossen. Regionalen Entwicklungsleitbildern kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, um gemeindeübergreifend Chancen zu nutzen.

©Büro LR.in Lagger-Pöllinger Am Foto: LR.in Marika Lagger-Pöllinger und LHStv. Martin Gruber, Bürgermeister und Gemeindevertreter

Neues Verteilungsmodell

Für das Jahr 2027 wird der bestehende BZ-Rahmen einmalig fortgeschrieben, womit rund 81 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Zusätzliche BZ-Mittel außerhalb dieses Rahmens setzen Schwerpunkte bei Straßenbau, Gemeindepartnerschaften, Hitzeschutz und Baukultur. Ab 2028 soll das Verteilungsmodell schrittweise weiterentwickelt werden, um die tatsächlichen Aufgaben der Gemeinden – etwa bei Straßen sowie in der Kinderbetreuung und elementaren Bildung – stärker zu berücksichtigen.

Gemeindepartnerschaften und Co.

Ein Schwerpunkt liegt auf der interkommunalen Zusammenarbeit: Wenn mindestens zwei Gemeinden gemeinsam ein nachhaltiges Projekt in der Verwaltung oder bei Infrastrukturmaßnahmen umsetzen, können individuelle Förderungen von bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten gewährt werden. Zudem fließen in den Jahren 2027 und 2028 bis zu 150.000 Euro pro Gemeinde in die Sanierung des Straßennetzes. Das 2026 gestartete Hitzeschutzprogramm für Schulen und Kindergärten im Umfang von 4,5 Millionen Euro wird ebenfalls weitergeführt, um Bepflanzungen, Beschattungen und Kühlsysteme umzusetzen.