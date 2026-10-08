Knappenberger Straße: Straßensperre wegen Sanierung auf der L90

Erhebliche Fahrbahnschäden wie Risse, Tiefenverdrückungen, Spurrinnen und Ausbrüche machen die Instandsetzung dringend erforderlich, heißt es vonseiten des Landes in einer Aussendung. Das Straßenbaureferat des Landes Kärnten investiert insgesamt rund 380.000 Euro in das Projekt. „Die L90 ist eine wichtige Verbindung für Knappenberg und die umliegenden Ortschaften. Mit der Sanierung bringen wir zwei stark beanspruchte Abschnitte wieder in einen ordentlichen und verkehrssicheren Zustand“, erklärt Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber.

Erster Abschnitt zehn Tage voll gesperrt

Die Bauarbeiten teilen sich in zwei Bereiche auf. Der erste, rund 1,5 Kilometer lange Abschnitt liegt von der B92 kommend vor Knappenberg. Hier wird der Belag ausgeglichen, eine fünf Zentimeter dicke Asphaltschicht aufgetragen sowie das Bankett neu aufgebaut. Für diese Arbeiten muss die L90 auf diesem Teilstück für etwa zehn Tage komplett gesperrt werden, eine Umleitung wird eingerichtet. Dafür fließen allein 330.000 Euro, heißt es weiter.

Fertigstellung bis Ende November geplant.

Der zweite Bauteil betrifft einen knapp 300 Meter langen Abschnitt oberhalb von Hüttenberg. Dort wird die alte Deckschicht abgefräst und neu asphaltiert, wofür weitere 50.000 Euro aufgewendet werden. Der Verkehr wird hier während der Arbeiten einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Ende November sollen alle Fahrbahnerneuerungen abgeschlossen sein. Gruber betont: „Gerade im ländlichen Raum sind gut erhaltene Straßen wichtige Lebensadern. Deshalb investieren wir laufend in ihre Erhaltung.“