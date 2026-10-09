Das gelbe vom Ei: Kärntner Eier im Kampf gegen Billig-Importe

Im Jahr 1996 wurde dieser Aktionstag in Österreich ins Leben gerufen, heuer wird er bereits in mehr als 140 Ländern begangen. Das diesjährige globale Motto lautet „Protein, das stärkt und schützt“.

So viel Eier essen die Kärntner im Jahr

Eier gelten als echte Nährstoffwunder mit einer biologischen Wertigkeit von annähernd 100 Prozent, wodurch das enthaltene Eiweiß fast vollständig in körpereigenes Eiweiß umgewandelt wird, wird in einer Aussendung mitgeteilt. Das schätzen auch die Konsumenten in Kärnten: Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch stieg von 236 Eiern im Jahr 2015 auf 246 Eier im Jahr 2025. Dank der 181 heimischen Eierproduzentinnen und -produzenten liegt der Selbstversorgungsgrad mittlerweile bei knapp 90 Prozent.

Milliarde Import-Eier setzt heimischen Markt unter Druck

Trotz der positiven Entwicklung im Land wächst der Druck durch Billigimporte spürbar, wird weiter mitgeteilt. Täglich gelangen rund eine Million Eier nach Österreich – größtenteils aus Großbetrieben in Osteuropa, in denen oft weit niedrigere Tierschutzstandards gelten. Allein aus der Ukraine stammen rund zwei Drittel aller EU-Eierimporte, wobei dort über 90 Prozent der Legehennen nach wie vor in Käfighaltung gehalten werden. Solche Erzeugnisse landen vor allem über die Gastronomie und die verarbeitende Lebensmittelindustrie auf den Tellern der Konsumenten.

80 Millionen Euro bis Ende 2027

Um der Nachfrage nach heimischer Qualität gerecht zu werden, investiert die österreichische Geflügelwirtschaft bis Ende 2027 rund 80 Millionen Euro in neue, tierfreundliche Stallungen. Diese Investitionen machen jedoch nur Sinn, wenn Handel, Gastronomie und Konsumenten gezielt zu heimischer Ware greifen, wird dazu betont. Geflügelwirtschafts-Obmann Dieter Obereder appelliert daher: „Wir haben es bei jedem Einkauf selbst in der Hand. Achten wir beim nächsten Griff in das Supermarktregal ganz bewusst auf den Stempel und die Herkunft.“ Auch Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber betont, dass der Kauf regionaler Eier die heimischen Familienbetriebe stärkt, kurze Wege sichert und die beste Garantie für eine verlässliche Versorgung darstellt.