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auf dem bild von 5min.at sieht man einen raser und ein stopp-schuld der polizei.
Einem Raser in Spittal wurde am Donnerstagabend vorläufig der Schein "gezupft".
Spittal an der Drau
09/10/2026
Raser

Mit 95 km/h durchs Ortsgebiet: Jetzt ist der Schein weg

Am Donnerstagabend ging der Polizei in Flattach ein Raser ins Netz. Der 43-Jährige war mit seinem Kleinbus viel zu schnell im Ortsgebiet unterwegs, jetzt ist der Schein vorerst weg.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Deutlich zu schnell war ein 43-jähriger Kleinbusfahrer am Donnerstagabend, dem 8. Oktober, im Mölltal unterwegs. Gegen 20.30 Uhr wurde der Mann aus dem Bezirk Lienz auf der Mölltal Straße (B106) im Ortsgebiet von Kleindorf (Gemeinde Flattach, Bezirk Spittal an der Drau) von der Polizei mit 95 km/h gemessen – erlaubt sind dort nur 50 km/h. Die Beamten hielten den Lenker daraufhin an. Für den 43-Jährigen hatte die Geschwindigkeitsüberschreitung unmittelbare Konsequenzen: „Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, so die Polizei abschließend.

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