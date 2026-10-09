Kärntner „Wutwirt“ wird Opfer von Betrügern: „Das ist ein Wahnsinn“

Normalerweise sorgt der Kärntner „Wutwirt“ Stefan Lercher mit seinen Aktionen für Schlagzeilen. Diesmal wurde er selbst zum Opfer: Kriminelle missbrauchten seinen Namen und erleichterten seine Freunde um viel Geld.

Eine vermeintlich harmlose WhatsApp-Abstimmung wurde dem bekannten Millstätter Gastronomen Stefan Lercher, der aufgrund diverser Aktionen den medialen Spitznamen „Wutwirt“ verpasst bekommen hat, zum Verhängnis. Kriminelle verschafften sich Zugang zu seinem WhatsApp-Konto und baten anschließend in seinem Namen Freunde und Bekannte um Geld. Mehr als 30 Menschen fielen laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ darauf herein, der Schaden ist hoch.

Online-Abstimmung wird zum Verhängnis

Die Tragödie begann mit einer Nachricht, die Lercher von einer Bekannten erhielt. Darin wurde er gebeten, bei einer Online-Abstimmung für deren Tochter mitzumachen. Was der Betreiber der Millstätter Pizzeria Peppino nicht wusste: Auch das WhatsApp-Konto der Absenderin war bereits von Betrügern übernommen worden. Lercher öffnete den mitgeschickten Link und befolgte die Anweisungen. Doch leider ermöglichte er damit den Kriminellen den Zugriff auf seinen eigenen Account.

Betrüger baten Lerchers Freunde um Geld

Anschließend nutzten die Täter Lerchers Namen, um seine Kontakte um Geld zu bitten. In den Nachrichten behaupteten sie, der Gastronom befinde sich in einer finanziellen Notlage und benötige dringend 955 Euro. Die vermeintliche Bitte eines Freundes überzeugte offenbar zahlreiche Empfänger. Einige überwiesen sogar mehrfach Geld. Erst als sich immer mehr Bekannte bei Lercher meldeten, wurde das Ausmaß des Betrugs ersichtlich. Gegenüber der „Kronen Zeitung“ zeigte sich der Gastronom fassungslos: „Das ist ein Wahnsinn, was hier abgeht!“ Besonders betroffen macht ihn, dass auch junge Männer den Betrügern Geld überwiesen haben. Für deren finanziellen Schaden möchte Lercher laut dem Bericht selbst aufkommen.

Masche ist in Kärnten bereits bekannt

Erst vor wenigen Wochen berichtete 5 Minuten über einen nahezu identischen Betrugsfall. Auch hier erhielt ein Leser eine WhatsApp-Nachricht mit der Bitte, bei einer Abstimmung für ein Mädchen mitzumachen. Nach dem Öffnen des Links und der Eingabe eines Bestätigungscodes konnten die Täter sein WhatsApp-Konto über ein verknüpftes Gerät mitbenutzen. Anschließend verschickten sie in seinem Namen Nachrichten an Bekannte. Die erfundene Geschichte war damals jedoch eine andere: Wegen angeblicher Überweisungsbeschränkungen benötige der Absender dringend 780 Euro für eine Zahnarztrechnung.

Polizei rät: Lieber einmal mehr anrufen

Die Polizei warnt davor, solchen Nachrichten ungeprüft zu vertrauen. Selbst wenn eine Geldforderung von einem bekannten WhatsApp-Kontakt stammt, bedeutet das nicht, dass tatsächlich der Freund oder Verwandte dahintersteckt. Auch Links zu angeblichen Abstimmungen sollten nicht unüberlegt geöffnet werden.

So kannst du dich schützen: Niemals Verifizierungscodes weitergeben: Kein seriöses Gewinnspiel und keine echte Abstimmung verlangt jemals eine Bestätigung via WhatsApp-Code oder QR-Code-Verknüpfung.

Kein seriöses Gewinnspiel und keine echte Abstimmung verlangt jemals eine Bestätigung via WhatsApp-Code oder QR-Code-Verknüpfung. Misstrauisch bei Notfällen: Wenn Freunde oder Verwandte plötzlich per WhatsApp um Geld oder Sofortüberweisungen bitten – egal aus welchem Grund –, ruf die Person immer direkt über das normale Telefonnetz an und hakenach.

Wenn Freunde oder Verwandte plötzlich per WhatsApp um Geld oder Sofortüberweisungen bitten – egal aus welchem Grund –, ruf die Person immer direkt über das normale Telefonnetz an und hakenach. Links prüfen: Dubiose Webadressen (wie z. B. Endungen mit .eu.cc, .biz.id etc.) sind ein klares Alarmsignal.

Wer bereits Geld überwiesen hat, sollte umgehend seine Bank kontaktieren und Anzeige erstatten. Wurde das eigene WhatsApp-Konto übernommen, gilt es außerdem, unbekannte verknüpfte Geräte zu entfernen und sämtliche Kontakte zu warnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 09:34 Uhr aktualisiert