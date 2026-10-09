Frau Holle zuckert Kärntner Berggipfel an

Gerade noch haben die Kärntnerinnen und Kärntner bei hochsommerlichen Temperaturen geschwitzt, nun klopft schon Frau Holle an und schickt erste Vorboten des Winters.

Der Winter klopft in Kärnten vorsichtig an. In der Nacht auf Freitag, den 9. Oktober, sind in hochalpinen Lagen bereits einige Schneeflocken gefallen. Bis der Schnee auch in tieferen Lagen ankommt, dürfte es allerdings noch dauern.

Schnee in den Kärntner Bergen

„Es gab ein paar Schneeflocken in den Tauern“, bestätigt Meteorologe Martin Ortner von der GeoSphere Austria auf Nachfrage von 5 Minuten. Von einem richtigen Wintereinbruch kann allerdings noch keine Rede sein. „Die Hochlagen sind angezuckert, aber wirklich nur im Hochgebirge oberhalb von 2.400 Metern“, erklärt der Experte. Wie winterlich es dort bereits aussieht, zeigen aktuelle Webcam-Aufnahmen vom Freitagmorgen. Sowohl am Sonnblick in den Hohen Tauern als auch im Bereich der Oberwalderhütte in der Glocknergruppe liegt eine dünne Schneeschicht.

©foto-webcam.eu In den Hohen Tauern hat es über Nacht einige Schneeflocken gegeben.

Wann kommt der nächste Schnee?

Wer auf größere Schneemengen hofft, muss sich vorerst noch gedulden. Ein markanter Wintereinbruch zeichnet sich laut GeoSphere Austria in den kommenden Tagen nicht ab. „Selbst am Dobratsch hat es gerade 4 Grad“, verdeutlicht Ortner. Stattdessen pendeln sich die Temperaturen wieder auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau ein. Für das kommende Wochenende erwartet der Meteorologe in den Kärntner Niederungen Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad. Während es auf den höchsten Gipfeln also bereits winterlich aussieht, bleibt es in den Tälern vorerst herbstlich.