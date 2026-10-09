Hier gibt es in Kärnten die meisten Autos

Wo gibt es in Kärnten die meisten Autos? Dieser Frage ist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) kürzlich nachgegangen. Eine aktuelle Auswertung zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken.

Auf 1.000 Kärntner kommen mittlerweile 667 Autos – Tendenz steigend. Doch zwischen den einzelnen Bezirken gibt es gewaltige Unterschiede.

Auf 1.000 Kärntner kommen mittlerweile 667 Autos – Tendenz steigend. Doch zwischen den einzelnen Bezirken gibt es gewaltige Unterschiede.

Insgesamt kommen in Kärnten 667 Autos auf 1.000 Einwohner. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria hervor. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2025 und berücksichtigen sowohl private als auch betrieblich genutzte Pkw. Gegenüber 2024 ist die Autodichte im Bundesland leicht gestiegen. Damals waren es noch 661 Autos pro 1.000 Einwohner.

Völkermarkt hat die höchste Autodichte

Besonders viele Autos gibt es im Bezirk Völkermarkt. Dort kommen auf 1.000 Einwohner insgesamt 722 Pkw. Damit liegt der Bezirk deutlich über dem Kärntner Durchschnitt. Auf Platz zwei folgt Wolfsberg mit 712 Autos. Am unteren Ende der Statistik stehen die beiden größten Städte des Landes: In Villach sind es 613 Pkw pro 1.000 Einwohner, in Klagenfurt 623. Unter den übrigen Bezirken weist Hermagor mit 651 Autos die niedrigste Autodichte auf. „Früher war ein niedriger Motorisierungsgrad ein Indiz für geringeren Wohlstand, heute ist er ein Zeichen für ein vielfältigeres Mobilitätsangebot, das der gesamten Bevölkerung, von Kindern bis zu älteren Menschen, selbstständige Mobilität ermöglicht“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.

So viele Autos gibt es in den Kärntner Bezirken

Die folgende Übersicht zeigt, wie viele Pkw im Jahr 2025 auf jeweils 1.000 Einwohner kamen. In Klammer stehen die Vergleichswerte aus dem Jahr 2024.

Bezirk 2025 2024 Villach (Stadt) 613 605 Klagenfurt (Stadt) 623 623 Hermagor 651 648 St. Veit an der Glan 668 662 Spittal an der Drau 672 664 Villach-Land 680 672 Feldkirchen 682 676 Klagenfurt-Land 698 690 Wolfsberg 712 708 Völkermarkt 722 714 Kärnten gesamt 667 661

Quelle: Statistik Austria, VCÖ-Analyse 2026. Berücksichtigt sind private und betrieblich genutzte Pkw.

Jeder sechste Haushalt hat kein Auto

Interessant ist auch ein Blick auf die Kärntner Haushalte: 16 Prozent besitzen überhaupt kein Auto, 53 Prozent haben eines und 31 Prozent verfügen über zwei oder mehr Fahrzeuge. Betrachtet man ausschließlich privat genutzte Pkw, liegt die Autodichte in Kärnten bei 585 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner. Die übrigen Fahrzeuge werden betrieblich genutzt, etwa von Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen.

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VCÖ fordert bessere Alternativen zum Auto

Dass die Menschen in den Städten seltener ein Auto besitzen, führt der VCÖ unter anderem auf das größere Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Durch die Koralmbahn und zusätzliche Shuttlebus-Angebote hätten sich auch in Kärnten neue Möglichkeiten ergeben, ohne eigenes Auto unterwegs zu sein. Der Verkehrsclub sieht allerdings noch Verbesserungsbedarf. Gerade angesichts der hohen Treibstoffkosten seien gute Bus- und Bahnverbindungen sowie sichere Radwege wichtig. Auch Arbeitgeber könnten dazu beitragen, indem sie ihren Beschäftigten beispielsweise vergünstigte Öffi-Tickets, Diensträder oder Möglichkeiten zur Bildung von Fahrgemeinschaften anbieten.