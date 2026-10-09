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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Haus mit PV-Anlage und Geld.
Am Montag startet der zweite PV-Fördercall in Kärnten.
Kärnten
09/10/2026
Am 12. Oktober

3.000 Euro für PV-Anlagen: Nächster Fördercall startet in Kärnten

Du hast dir heuer eine Photovoltaikanlage aufs Dach montieren lassen? Dann kannst du ab Montag wieder einen Förderantrag ans Land Kärnten stellen. Wer die Voraussetzungen erfüllt, bekommt 3.000 Euro.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
2 Minuten Lesezeit(345 Wörter)
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Wer sich heuer eine Photovoltaikanlage angeschafft hat, kann sich ab Montag, dem 12. Oktober, wieder eine Förderung vom Land Kärnten sichern. Bis zu 3.000 Euro gibt es für private Anlagen mit Stromspeicher, insgesamt stehen rund zehn Millionen Euro zur Verfügung.

Förderanträge bis Ende des Jahres einreichen

Mit dem zweiten Photovoltaik-Fördercall des Jahres unterstützt das Land Kärnten erneut Privatpersonen, Betriebe, Landwirte und öffentliche Einrichtungen. Förderanträge können von Montag, dem 12. Oktober, bis einschließlich 31. Dezember 2026 eingereicht werden. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Anlage im Jahr 2026 errichtet wurde.

Wer bekommt die 3.000 Euro?

Für private Haushalte gelten dieselben Bedingungen wie beim ersten Fördercall: Die neu errichtete Photovoltaikanlage muss eine Leistung von mindestens fünf Kilowatt-Peak (kWp) aufweisen. Außerdem ist ein gleichzeitig installierter Stromspeicher mit mindestens fünf Kilowattstunden (kWh) erforderlich. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, gibt es pauschal 3.000 Euro Förderung. Auch bei größeren Anlagen bleibt es bei diesem Betrag. Wer bereits eine Photovoltaikanlage besitzt und diese um einen Speicher mit mindestens fünf kWh erweitert, kann sich 1.000 Euro sichern. Für Betriebe und Gemeinden gelten eigene Förderbestimmungen.

Hast du eine Photovoltaik-Anlage bei dir zu Hause?

Ja, schon seit längerem
Ja, seit diesem Jahr
Noch nicht, es ist aber geplant
Nein, hab ich nicht

Zehn Millionen Euro stehen bereit

Für den zweiten Fördercall hat das Land Kärnten rund zehn Millionen Euro vorgesehen. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Anlagen, bei denen möglichst viel des erzeugten Stroms direkt vor Ort verbraucht wird. „Wir wollen den PV-Ausbau weiterhin fördern, weil uns jede Anlage ein Stück unabhängiger macht. Deshalb starten wir heuer einen weiteren Fördercall. Der Fokus liegt aber ganz klar auf Eigenverbrauchsanlagen und der Entlastung der Stromnetze“, erklärt Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Anträge ab Montag um 9 Uhr möglich

Wer die Förderung beantragen möchte, muss dies über die Förderplattform des Landes Kärnten erledigen. Eine Antragstellung auf anderem Weg ist nicht möglich. Das Land empfiehlt, bereits vorab alle erforderlichen Unterlagen zusammenzustellen. Unvollständige Anträge können die Bearbeitung verzögern, wenn Dokumente nachgereicht werden müssen.

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