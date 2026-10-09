Fördergeld beantragen, aber richtig: KWF-Experten geben Tipps

Ein Fehler beim Förderantrag kann Unternehmen teuer zu stehen kommen. Worauf Betriebe achten sollten und welche Fördermöglichkeiten es überhaupt gibt, erklärten Experten kürzlich bei einer Veranstaltung in Spittal.

Am 22. September 2026 machte der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) mit seiner Veranstaltungsreihe „KWF on the road“ in der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Spittal an der Drau Station. Interessierte Unternehmer konnten sich dort über Fördermöglichkeiten informieren und ihre Fragen direkt an die Experten des KWF richten.

Worauf müssen Unternehmen achten?

In zwei Workshops erklärten die Fachleute, welche Schritte notwendig sind, um eine Förderung zu beantragen, und was Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Projekte beachten müssen. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Abrechnung: Welche Unterlagen werden benötigt und welche Fehler sollte man vermeiden? Auch individuelle Fragen, etwa zur Erstellung eines Businessplans oder zu Förderungen des Bundes, konnten die Teilnehmer vor Ort klären.

Weitere Veranstaltungen geplant

Mit der Veranstaltungsreihe will der KWF seine Beratungsangebote auch außerhalb von Klagenfurt zugänglich machen. Nach dem Auftakt in Spittal und einem Event am 6. Oktober im Mölltal sind weitere Termine in Kärntens Regionen geplant.