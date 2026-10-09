„Kein goldenes Herbstwetter“: So wird das Wochenende in Kärnten

Ein "goldenes Herbstwochenende" steht den Kärntnerinnen und Kärntnern leider nicht bevor. Doch immerhin soll es über weite Teile trocken bleiben. Wir haben einen Wetterausblick für euch.

Am Wochenende herbstelt es anständig in Kärnten. Zwar zeigt am Samstag und Sonntag zwischendurch die Sonne, doch auch Wolken, Nebel und einzelne Regenschauer stehen auf dem Programm. Immerhin: Die meiste Zeit bleibt es trocken.

Samstag: Am Abend ziehen Regenschauer auf

„Sonne gibt’s nur zwischendurch und es sind jede Menge Wolken mit dabei“, erklärt Meteorologe Martin Ortner von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Vor allem in Unterkärnten muss man sich am Wochenende zudem auf morgendliche Nebel- und Hochnebelfelder einstellen. Am Samstag, dem 10. Oktober, bleibt es zunächst überwiegend trocken. Am späten Nachmittag und in den Abendstunden ziehen allerdings von Westen her erste Regenschauer auf, die vor allem Oberkärnten betreffen. „Ab den späten Abendstunden können auch in Unterkärnten ein paar Schauer dabei sein“, so Ortner.

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Sonntag bleibt größtenteils trocken

Auch am Sonntag wechseln sich Wolken und sonnige Phasen ab, das Wetter bleibt also unbeständig. „Am Sonntag gibt es später am Tag ganz vereinzelt schwache Regenschauer“, erklärt der Wetterexperte. Der Großteil des Tages verläuft jedoch trocken. Die Temperaturen bewegen sich an beiden Tagen auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau. In den Kärntner Niederungen werden Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad erwartet. Ortner fasst die Aussichten für das Wochenende schmunzelnd zusammen: „Wir haben also passables, aber kein goldenes Herbstwetter.“