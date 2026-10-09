Kärntner Maler schlittert in die Insolvenz – zwei Mitarbeiter betroffen

Über das Vermögen eines Malerbetriebs aus dem Lavanttal wurde am Freitag, dem 9. Oktober 2026, ein Konkursverfahren eröffnet. Betroffen sind auch zwei Mitarbeiter.

Die MFA GmbH mit Sitz in Vorderlimberg in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud (Bezirk Wolfsberg) ist insolvent. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilen, hat das Landesgericht Klagenfurt am 9. Oktober 2026 ein Konkursverfahren über das Unternehmen eröffnet. Den Antrag dazu stellte ein Gläubiger.

Höhe der Schulden noch unbekannt

Das Unternehmen ist im Bereich der Innen- und Außenmalerei tätig. Laut AKV sind zwei Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen. Wie hoch die Verbindlichkeiten sind und über welches Vermögen die Firma verfügt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Gläubiger können Forderungen anmelden

Zum Insolvenzverwalter wurde der Wolfsberger Rechtsanwalt Herbert Juri bestellt. Gläubiger haben nun bis zum 16. November 2026 Zeit, ihre Forderungen anzumelden. Dies ist beispielsweise über den AKV oder den KSV1870 möglich. Die erste Gläubigerversammlung findet am 30. November 2026 am Landesgericht Klagenfurt statt.