Ehemaliges Burgerlokal wird zu „Phönix“: Kärntnerin erfüllt sich ihren Traum

Für Melanie Egger geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Nach Jahrzehnten in der Gastronomie wagt die 45-Jährige den Schritt in die Selbstständigkeit. Am 17. Oktober eröffnet sie ihr eigenes Lokal „Phönix“ in Althofen.

Wo früher „Guris Burger“ schnabuliert wurden, zieht schon bald neues Leben ein: In der Kreuzstraße 33 in Althofen (Bezirk St. Veit an der Glan) eröffnet Melanie Egger ihr Lokal „Phönix“. Für die 45-Jährige ist das ein ganz besonderer Schritt. Zwar arbeitet sie schon seit Jahrzehnten in der Gastronomie, ein eigenes Lokal hatte sie bisher aber noch nie. „Ich wollte schon immer ein eigenes Lokal führen. Ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann“, erzählt sie.

Von Schnitzel bis Pizza

Auf der Speisekarte soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. Neben Wiener Schnitzel und verschiedenen Cordon-bleu-Varianten werden unter anderem Bratwurst, Currywurst, Bosna, Hotdogs, Nudelgerichte, Langos und Pizzen angeboten. Auch ein Mittagsmenü mit Hauptspeise und Suppe oder Salat ist geplant. Wer lieber zu Hause isst, kann sich das Essen auch liefern lassen. Im Raum Althofen ist die Zustellung an den Öffnungstagen zwischen 11 und 21 Uhr kostenlos.

Die ganze Familie packt mit an

Bei der Verwirklichung ihres Traums steht Melanie Egger nicht alleine da. Ihr Ehemann Mario sowie die Kinder Marcel, Jacqueline und Christoph unterstützen sie. Auch ihr Schwiegersohn hilft mit und kümmert sich um die Homepage, über die künftig Bestellungen aufgegeben werden können.

Große Pläne

Vor der Eröffnung wurde das ehemalige Burgerlokal umfassend renoviert. Im Frühjahr soll auch der Außenbereich mit neuen Möbeln und Geländern ausgestattet werden. Außerdem sind ein Dartautomat, ein Tischfußballgerät, ein Billardtisch und eine Kinderecke geplant. Sollte das Geschäft gut laufen, möchte die 45-Jährige künftig auch Mitarbeiter einstellen.

Halloweenparty bereits geplant

Lange dauert es nicht mehr, bis die ersten Gäste vorbeischauen können. Die offizielle Eröffnung findet am 17. Oktober ab 10 Uhr statt. Um 11 Uhr stehen ein Bieranstich und musikalische Unterhaltung auf dem Programm. Auch die erste größere Veranstaltung ist bereits fixiert: Am 31. Oktober steigt ab 20 Uhr eine Halloweenparty unter dem Motto „Spukschloss der Vampire“, bei der die besten Kostüme prämiert werden. Das „Phönix“ befindet sich in der Kreuzstraße 33 in Althofen.

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