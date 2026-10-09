Weniger Bürokratie für Betriebe: Kärnten richtet Task Force ein

Wer in Kärnten einen neuen Betrieb errichten oder ein Bauprojekt umsetzen möchte, muss oft mit mehreren Behörden gleichzeitig verhandeln. Das kostet Zeit. Eine neue Arbeitsgruppe soll solche Verfahren künftig beschleunigen.

Das Land Kärnten will bei der Genehmigung größerer Unternehmensprojekte künftig anders vorgehen. Dafür richtet es eine sogenannte „Task Force Betriebsansiedelung“ ein. Sie soll dafür sorgen, dass die beteiligten Behörden von Anfang an zusammenarbeiten, anstatt einzelne Schritte nacheinander abzuarbeiten. Das Ziel: Unternehmen sollen schneller Klarheit darüber bekommen, ob und unter welchen Voraussetzungen sie ihre Vorhaben umsetzen können.

Ein Ansprechpartner statt vieler Behörden

Denn gerade bei größeren Projekten gibt es einiges zu klären. Neben den eigentlichen Genehmigungen spielen häufig auch Fragen zur Verkehrsanbindung, Energieversorgung oder Nutzung von Grundstücken eine Rolle. Bisher mussten sich Unternehmen dabei oft mit unterschiedlichen Stellen abstimmen. Künftig soll ein eigener Koordinator diese Aufgabe übernehmen. „Seine Aufgabe ist es, alle relevanten Behörden und Akteure eines Projekts sofort an einen Tisch zu holen. Dadurch wird die bisherige Praxis, bei dem ein Stakeholder nach dem anderen zu arbeiten beginnt, beendet. Stattdessen passieren die Verfahrensschritte parallel“, erklärt Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ). Welche Projekte diese besondere Unterstützung erhalten, entscheidet die Landesregierung.

Infineon in Villach dient als Vorbild

Neu ist diese Vorgehensweise nicht. Laut Landeshauptmann Fellner wurde ein ähnliches Modell bereits beim Ausbau von Infineon in Villach angewendet. Damals koordinierte man die verschiedenen Genehmigungsverfahren gemeinsam. Dieses Vorgehen soll nun auch bei anderen größeren Investitionsvorhaben zum Einsatz kommen.

Zusätzliche Behörden oder Abteilungen sollen dafür nicht geschaffen werden. Stattdessen will das Land bereits vorhandene Mitarbeiter und Zuständigkeiten besser aufeinander abstimmen.

Auch kleinere Betriebe sollen profitieren

Die Unterstützung ist allerdings nicht nur für Großunternehmen vorgesehen. Auch kleine und mittlere Unternehmen können sich bei ihren Vorhaben an eigene Verfahrenskoordinatoren wenden. Diese sind direkt bei den Bezirkshauptmannschaften angesiedelt und sollen bei Fragen zu Genehmigungen und Behördenwegen helfen.