1,4 Millionen Euro: Kärntens größter E-Ladepark in Hermagor eröffnet

Kärntens größte Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge steht ab sofort in Hermagor. Mit dem neuen E-Ladehub setzt die Kelag einen Meilenstein für die Elektromobilität in der Region.

In Hermagor hat die Kelag Kärntens bislang größten öffentlichen E-Ladehub in Betrieb genommen. Die Anlage verfügt über zwölf überdachte Schnellladepunkte, die Ladeleistungen von bis zu 300 kW bieten. Über der Ladefläche ist weiter eine PV-Anlage integriert. Rund 1,4 Millionen Euro wurden in das Großprojekt investiert. Alexander Jordan, verantwortlich für Vertrieb, Energielösungen und E-Mobilität bei der Kelag, betont die Bedeutung des Projekts: „Der E-Ladehub in Hermagor ist ein wichtiger Baustein unserer E-Mobilitätsstrategie. Mit dem kontinuierlichen Ausbau des öffentlichen Schnellladenetzes schaffen wir die Voraussetzungen für eine alltagstaugliche Elektromobilität in Kärnten.“

©Kelag Der E-Ladehub der Kelag in Hermagor bietet zwölf Schnellladepunkte.

Positives Fazit nach ersten Wochen

Auch in der Praxis bewährt sich die Anlage bereits. „Die ersten Betriebswochen zeigen, dass der neue E-Ladehub in Hermagor auf großes Interesse stößt und von der regionalen Bevölkerung als auch von Reisenden sehr gut angenommen wird“, erklärt Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) hebt ebenfalls den Nutzen für die Infrastruktur hervor: „Die Elektrifizierung schreitet im Verkehr massiv voran, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich. Flächendeckende E-Lademöglichkeiten schaffen nicht nur Erreichbarkeit, sondern eröffnen regionale Entwicklung und neue Mobilitätslösungen. Daher ist es für eine Region wie Hermagor ein wichtiger Schritt, dass die öffentliche Ladeinfrastruktur ausgebaut wird.“

©Kelag Am Foto: Bürgermeister Leopold Astner, Landesrat Sebastian Schuschnig, Kelag-Vorstand Reinhard Draxler und Alexander Jordan, Kelag-Leiter Vertrieb, Energielösungen & E-Mobilität (v.l.)

Größtes LADIN-Förderprojekt

Ebenso begrüßt Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP) die Neuerung: „Gerade die letzten Tage und Wochen, mit den stetig steigenden Preisen an den Zapfsäulen, haben uns wieder gezeigt, wie wichtig der Umstieg auf die E-Mobilität ist. Dazu braucht es aber natürlich auch die entsprechend starke Ladeinfrastruktur.“ Der neue Standort ist Teil des österreichweiten Kelag-Netzes mit mehr als 500 Ladepunkten an über 170 Orten. Zudem handelt es sich um das größte Projekt, das in Österreich über das Förderprogramm LADIN unterstützt wurde. Neben Hermagor hat die Kelag im Rahmen dieses Programms zwei weitere Standorte in Rangersdorf sowie beim Gasthof Singer im Rosental umgesetzt.